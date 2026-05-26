Sigurov trener produžio ugovor s reprezentacijom prije Svjetskog prvenstva

Podijeli :

xWilliamxVolcovx via Guliver Image

Američki nogometni stručnjak Jesse Marsch (52) produžio je ugovor s Kanadom do 2030. godine, objavio je Kanadski nogometni savez.

Amerikanac je preuzeo kanadsku vrstu 2024. godine predvodivši je do četvrtog mjesta na Copa Americi 2024. godine, kao i do 26. pozicije na FIFA-inoj ljestvici prošle godine, što je njihov najviši plasman.

Niko Sigur uvršten na širi popis Kanade za Svjetsko prvenstvo Je li Niko Sigur odigrao posljednju utakmicu za Hajduk?

“Od prvog dana osjećam duboku povezanost s ovom momčadi, s ovom zemljom i smjerom programa,” rekao je Marsch u izjavi za Kanadski nogometni savez.

“Oduševljen sam što ću se dugoročno obvezati, pomažući u razvoju ovog programa u godinama koje dolaze i nastavljajući gurati ovu skupinu na najvišu razinu,” dodao je.

Bivši trener Leeds Uniteda i RB Leipziga, s Kanadom je ostvario 12 pobjeda, 12 remija i pet poraza.

“Njegov doprinos kao izbornika naše muške reprezentacije je izniman, kako na terenu tako i izvan njega. Usadio je jasan identitet i podigao ljestvicu konkurentnosti za naš tim,” dodao je glavni izvršni direktor i glavni tajnik kanadskog nogometa Kevin Blue.

Kanada, koja će biti suorganizator Svjetskog prvenstva uz Sjedinjene Američke Države i Meksiko, automatski se kvalificirala za turnir i igrat će u skupini B zajedno s reprezentacijama Bosne i Hercegovine, Katara i Švicarske.

Kanađani bi u prvom susretu protiv BiH, 12. lipnja u Torontu mogli igrati bez ozlijeđenog kapetana Alphonsa Daviesa.

Branič Bayern Munchena je zadobio ozljedu tetive koljena u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka protiv Paris St. Germaina 6. svibnja. Za njemačkog prvaka je odigrao samo 13 utakmica u Bundesligi, a sezona mu je bila poremećena ozljedama.

“Mislim da će Alphonso igrati na Svjetskom prvenstvu. Ne mislim da će biti sasvim spreman 12. lipnja, ali vidjet ćemo,” rekao je Marsch novinarima u Charlotteu u Sjevernoj Karolini, gdje će Kanada trenirati ovaj tjedan prije nego što u petak bude objavljen njihov sastav za Svjetsko prvenstvo.

Davies je posljednji put igrao za Kanadu protiv Sjedinjenih Država u ožujku prošle godine, kada je zadobio ozljedu prednjeg križnog ligamenta. Do sada je upisao 58 nastupa i postigao 15 golova.