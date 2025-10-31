Šibenčani prekinuli štrajk: Vlasnik isplatio plaće za rujan

Podijeli :

Lobeca Roland Kenzo via Guliver Images

Nakon gotovo dva tjedna štrajka zbog neisplaćenih plaća, u prostorije HNK Šibenika napokon je stigao vlasnik kluba Željko Karajica, čime je završeno napeto razdoblje u kojem su igrači odbijali trenirati dok ne dobiju zaostala primanja.

Šibenčani su prošlog tjedna privremeno prekinuli štrajk samo na dva dana kako bi odradili treninge i odigrali susret 10. kola 3. NL – Jug, u kojem su pobijedili Val 3:1 i približili se vodećoj Zagori na dva boda razlike. Nakon utakmice ponovno su obustavili rad sve dok im plaće ne budu isplaćene – što se dogodilo u četvrtak.

Na sastanku s igračima i stručnim stožerom Karajica je poručio da klub neće propasti, te da se radi na financijskoj stabilizaciji i normalnom nastavku sezone. Njegove riječi odmah su popraćene konkretnim potezom – igračima su uplaćene plaće za rujan, nakon čega su se vratili treninzima i službeno okončali štrajk.

U istom danu na stadion su stigli i Funcuti, skupina od tridesetak do četrdesetak navijača, koji su ušli u prostorije uprave zahtijevajući veću transparentnost u radu kluba. Karajica im je, prema pisanju šibenik.in-a, obećao da će Šibenik napasti plasman u viši rang, pokušavajući smiriti nezadovoljstvo među navijačima.

Ipak, situacija nije u potpunosti bez posljedica – dvojica iskusnih nogometaša iz BiH, Kemal Osmanković i Aldin Čajić, odlučili su napustiti klub i vratiti se u domovinu, a pojavile su se i informacije o problemima s radnim dozvolama.