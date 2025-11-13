Zvonimir Boban održao je govor igračima: Evo što se u Dinamu više neće dopuštati

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver Images

Rezultatska kriza u Dinamu donijela je i dalje ostanak Marija Kovačevića na klupi, a neće biti ni rezova kad su u pitanju igrači.

Igračima Dinama obratio se prvi čovjek kluba Zvonimir Boban i jasno poručio da stoji uz trenera Kovačevića.

“Dinamov predsjednik održao je svojevrsni monolog, gdjegod malo i podigao glas. Jasno je i njima poručio da čvrsto stoji iza Marija Kovačevića, da trenerov odlazak ne dolazi u obzir, da je čisti ‘beton’. I da su sad oni ti, koji moraju stati iza njega, koji moraju probuditi zajedništvo i momčadski duh i pronaći izlazak iz ove situacija. Na neki način, možda ne doslovno, poručio im je da više nitko neće dopuštati nikakvo iskakanje iz pravila ponašanja, da se neće trpjeti nikakva pojedinačna nezadovoljstva i loš pristup, da se očekuje da se u svakoj utakmici bacaju na glavu”, tvrdi Germanijak.