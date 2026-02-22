Zvijezde na klupi nakon poraza od Genka? Evo očekivanog sastava Dinama u Varaždinu

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver

Dinamo danas od 15 sati gostuje kod Varaždina u 23. kolu HNL-a.

Momčad Marija Kovačevića u svom je posljednjem susretu poražena 3:1 od Genka u Europa ligi. Jedini igrač na kojeg strateg ne može računati zbog ozljede je Ismael Bennacer.

Kako javlja tportal, u početnoj postavi danas protiv Varaždina neće biti Sergio Dominguez koji nije u najboljoj formi te će ga zamijeniti Niko Galešić. Također, neće startati ni Mateo Perez Vinlof umjesto kojeg će zaigrati Bruno Goda.

Promjena će biti i u veznom redu gdje će Luku Stojkovića zamijeniti Gabriel Vidović.

Ovo je očekivani sastav:

Livaković – Valinčić, Galešić, McKenna, Goda – Vidović, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha.