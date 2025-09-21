Zoran Vulić za SK bez dlake na jeziku o pobjedi Dinama na Poljudu: Hajduk je igrao kukavički. U Splitu se pali alarm!

Podijeli :

Dinamo je na Poljudu svladao Hajduk 0:2 i pobjedom u derbiju odvojio se na vrhu SuperSport HNL-a. Bila je to utakmica koja je donijela sjajnu atmosferu i dva atraktivna gola gostiju, ali i otvorila brojna pitanja o igri domaćina.

Za Sport Klub derbi je analizirao bivši igrač i trener Hajduka, a danas cijenjeni nogometni stručnjak Zoran Vulić, koji nije skrivao razočaranje.

“Mislim da Hajduk godinama nije ovako slabo odigrao. Moram biti iskren – igrao je kukavički. Žao mi je što to moram reći, ali nisam vidio Hajduka koji je opasan, koji pritišće protivnika na Poljudu. Kad imaš ovakvu publiku i ovakav derbi, moraš biti puno agresivniji, žilaviji. Hajduk je igrao spor nogomet i u toj sporosti ne može se vidjeti Marko Livaja. A znamo što on znači za ovu momčad. Da bi donio svoju kvalitetu, Hajduk mora igrati drugačije. Ovako, tijekom 90 minuta Livaja nije primio gotovo nijednu loptu. To je premalo u ovakvim utakmicama jer znamo kakav on doprinos može imati.”

Kako ocjenjujete Dinamovu igru?

“Treba čestitati Dinamu. Došao je po bodove, nakon loše utakmice i poraza od Gorice, i to je ostvario. Nije ni Dinamo briljirao, ali zabio je dva fantastična gola. Prvi pogodak – taj mali Hoxha, prošao je kao na treningu, ne znam je li čunjeve mogao tako proći, ali prošao je i zabio. Drugi gol pao je nakon Hajdukovog auta. Ne smije se to događati. Hajduk je imao aut, izgubio loptu i Bakrar je zabio eurogol. Presudila je individualna kvaliteta Dinama.”

Kakva je sada situacija za Hajduk nakon dva poraza?

“To je već drugi poraz u nizu i u Splitu se odmah pali alarm. Nije lako sad igrati treću utakmicu… Ali, da budem iskren, prije derbija bio sam veliki optimist. No, sad nakon poraza od Varaždina i Dinama – malo sam se zaljuljao. Hajduk ima dobru momčad, doveo je kvalitetne igrače. Ne znam zašto nije igrao Fran Karačić, a zaigrao je Niko Sigur na desnom beku. No, to je odluka trenera, ali mislim da bi Karačić mogao puno donijeti jer ima i dobar šut, i centaršut, i prekide. Danas bi sigurno dobro došao, ali to je stvar trenera.”

Kako gledate na rekonstrukciju Dinamove momčadi?

“Dinamo je izgubio šest reprezentativaca, i to ozbiljnih igrača – dva makedonska i četiri hrvatska, poput Pjace, Petkovića, Sučića, Baturine… To nije lako nadoknaditi. Ne možete odmah očekivati wow igru. Dinamo još nije na optimalnoj razini, ali kroz Europu će rasti. Kad se uigraju Bakar, Bennacer i ostali, Dinamo će izgledati onako kako treba. U odnosu na Hajduk, Dinamo ima širu momčad. A danas su prevagu donijela krila – bolji su bili Dinamovi krilni igrači i zato je individualna kvaliteta presudila.”

Može li Hajduk još uvijek uhvatiti pravi ritam?

“Neće biti lako, moramo biti iskreni. Hajduk je doveo dobre igrače – hrvatske reprezentativce, jednog albanskog, jednog kosovskog, pa ove mlade naše, plus tri Španjolca. To je dobra momčad. Ali treba je posložiti, treba joj novi trener s novim idejama. Ključ svega je Marko Livaja – treba mu pronaći pravu ulogu i prave igrače oko njega. Znamo što je bio protekle tri godine – najbolji strijelac lige, nositelj igre. A sada ga nema, zabio je možda jedan gol. Hajduk mora napraviti promjene da Livaju ponovno vidimo u pravoj ulozi.”