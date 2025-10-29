Željko Sopić je novi trener Osijeka!

Podijeli :

newspix.pl via Guliver

Novi trener nogometaša Osijeka je 51-godišnji Željko Sopić obznanio je slavonski klub na društvenim mrežama te će na toj poziciji zamijeniti Simona Rožmana.

Tijekom srijede rastali su se Osijek i Rožman nakon vrlo lošeg ulaska u novu sezonu Osječana. Trenutačno je Osijek na pretposljednjem mjestu ligaške ljestvice i ima isti broj bodova kao posljednji Vukovar 1991. Početkom tjedna Osijek je poražen 2-4 kod Rijeke što mu je bio treći prvenstveni poraz u nizu.

Trenersku karijeru Sopić je počeo u Rudešu, a potom je radio u drugoj momčadi Dinama i Sabahu. Tijekom 2022. i 2023. vodio je Goricu, dok je kroz 2023. i 2024. godinu bio trener Rijeke. U ta dva kluba je ostavio najdublji pečat. Posljednji posao je obavljao u poljskom prvoligašu Widzewu iz Lodza gdje je radio od ožujka do kolovoza ove godine.

Na klupi Osijeka Sopić će debitirati ove nedjelje, 2. studenoga, kada će na Opus Areni Osječani protiv Varaždina igrati ogled 12. kola HNL-a.