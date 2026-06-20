Željelo ga je dovesti ‘pola HNL-a’, ali iz Vukovara je otišao u Poljsku

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HNK Vukovar 1991

Nakon završetka sezone u kojoj je Vukovar ispao iz HNL-a, Eniss Shabani (23) pronašao je novi klub.

Dosadašnji veznjak Vukovara 1991 karijeru će nastaviti u poljskoj Ekstraklasi, gdje je kao slobodan igrač potpisao dvogodišnji ugovor sa Slaskom iz Wroclawa.

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Shabani je u prošloj sezoni ubilježio 27 prvenstvenih nastupa i upisao četiri asistencije, istaknuvši se kao jedan od najvažnijih igrača u momčadi.

Time je privukao interes ‘pola HNL-a’: navodno su se za njegove usluge raspitivali Rijeka, Lokomotiva, Varaždin, Slaven Belupo i Gorica.

Ipak, odluka je pala na odlazak u Poljsku. Ondje će 23-godišnjeg nogometaša dočekati slovenski stručnjak Ante Šimundža, javnosti poznat po uspješnim vođenjima Maribora i Ludogoreca, ali i po prijašnjim pregovorima oko preuzimanja klupe splitskog Hajduka.

Osim trenera Šimundže, član poljskog kluba je i mauretanski nogometaš Lamine Ba, koji je u Slask stigao nakon igranja za Varaždin.