Zelenika: ‘Hajduk nije stvorio ozbiljniju šanse do moje greške’

Hajduk je na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina u 15. kolu SuperSport HNL-a. U uzbudljivom susretu gosti su poveli sjajnim pogotkom Tomislava Duvnjaka pred kraj prvog poluvremena, a Michele Šego je početkom drugog dijela poravnao rezultat. Momčad Gonzala Garcije nakon toga je krenula po potpuni preokret. Na ruku im je išla i činjenica da je Varaždin od 70. minute igrao s desetoricom zbog drugog žutog kartona i isključenja Antonija Boršića, no sastav koji vodi Nikola Šafarić sačuvao je bod i s igračem manje. Utakmicu je komentirao golman gostiju, Oliver Zelenika.

“Do momenta kad sam darivao domaćina mislim da Hajduk nije stvorio nijednu ozbiljniju šansu. Kasnije nas je crveni karton osakatio, nismo mogli provesti neke svoje ideje koje smo imali za iza 60. minute utakmice. Činjenica je da svakom desi greška, nažalost moja je dosta promijenila momentum utakmice.

Ima utakmica gdje se takva greška sakrije pobjedom, ovaj puta to nije slučaj. Počašćen sam što sam došao do brojke od 200 utakmica u SHNL-u. Zahvaljujem svim klubovima koji su mi to omogućili.”