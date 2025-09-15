Žaper napokon opet zaigrao, a onda se ubrzo i ozlijedio

Podijeli :

NK Lokomtiva Zagreb

Peh za igrača Hajduka na posudbi u Zagrebu.

Defenzivni veznjak Hajduka na posudbi u Lokomotivi, Mihael Žaper, 31. kolovoza zaigrao je u službenoj utakmici nakon 561 dana. Ušao je u igru četiri minute prije kraja u remiju Lokomotive i Osijeka (1:1) u petom kolu HNL-a. A povezao je onda i dvije utakmice zaredom jer ga je trener Nikica Jelavić uveo u igru u drugom poluvremenu u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa protiv Dugog Sela (4:0).

No, Žapera nije bilo u konkurenciji na idućoj utakmici, gostovanju Lokomotive kod aktualnog prvaka Rijeke (1:1) proteklog vikenda. Kako piše Index, razlog za to je ozljeda zadnje lože koju je zadobio u utakmici protiv Dugog Sela i čini se da će pauzirati oko tri tjedna.

Prije utakmice s Osijekom, zadnji je put Žaper igrao na utakmici Rudeša i Hajduka 17. veljače 2024. kada je u 17. minuti teren napustio na nosilima zbog teške ozljede ligamenata i meniskusa.