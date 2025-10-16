Zajc otkrio zašto je odbio poziv Matjaža Keka i čime ga je Boban privukao u Dinamo

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Miha Zajc početkom kolovoza stigao je u Dinamo kao slobodan igrač iz turskog Fenerbahčea i u dosadašnjih pet odigranih utakmica ostavio dobar dojam.

Slovenac je ovog ljeta napunio 31 godinu, a za portal Nogomania je govorio o dolasku u Dinamo i motivaciji.

“Želio sam se boriti za trofeje, igrati u Europi i biti dio momčadi koja gaji napadački, kreativni nogomet. Sve to mi je ponudio Dinamo Zagreb”, rekao je Zajc koji je lani zaključio reprezentativno poglavlje nakon što ga Matjaž Kek nije uvrstio na popis za Europsko prvenstvo u Njemačkoj.

“U toj sezoni odigrao sam više od 30 utakmica, od toga 21 u prvoj postavi, uključujući četvrtfinale Europske lige. Teško se složiti da je razlog mojeg izostanka bila neigranost. Ako igraš za Fenerbahče i imaš takvu statistiku, zaslužuješ EURO. Bio sam razočaran, to mi je bio jedan od ciljeva u karijeri, ali sam krenuo dalje.

Izbornik me sada ponovno kontaktirao i pitao bih li se vratio, ali sam rekao da nije pravi trenutak. Kada sam bio u reprezentaciji, ništa se nije promijenilo. Nisam mogao igrati svoju igru i ni danas ne vidim što bi se moglo promijeniti”, objasnio je i otkrio da vrata reprezentacije nisu trajno zatvorena:

“Ako jednog dana bude interesa i volje za promjene, nisam rekao zadnju riječ. No, u ovoj situaciji se jednostavno ne vidim”.

Zajc je otkrio i da je za njegov dolazak zaslužan izravno Zvonimir Boban:

“U lipnju me osobno nazvao, objasnio projekt i viziju napadačkog, dominantnog nogometa – što mi savršeno odgovara. Imao sam ugovor s Fenerbahčeom, ali Dinamo je pokazao ozbiljan interes i strpljenje. Tražili su iskusnog igrača koji može pomoći i mlađima, i to me privuklo.

Boban je na mene ostavio sjajan dojam – legenda kluba i hrvatskog nogometa, ali i stručnjak s vizijom. Dinamo je to trebao“. zaključio je Miha Zajc.