Zajc: Hajduk je naš najveći konkurent, želimo dominirati i osvojiti naslov prvaka

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Nogometaši Dinama uvjerljivo su na gostovanju svladali Slaven Belupo (5:2) i zadržali vodeću poziciju u utakmici 17. kola koju je obilježio veliki povratak Modrih i pogoci dvostrukih strijelaca Diona Drene Belje i Mihe Zajca.

Jedan od junaka Zajc, dao je intervju za službenu stranicu lige. U njemu se osvrnuo na dosadašnji boravak u Dinamu te samu utakmicu sa Slaven Belupom. Intervju prenosimo u cijelosti:

“Slažem se da je dobro da budem u šansama, ali još bolje kad zabijem. Bio sam u proteklom razdoblju u puno prilika i sve je bilo blizu, ali nije me htio pogodak. Hvala Bogu, u Koprivnici sam dvaput zabio. Nagradilo me možda kad i nisam toliko očekivao.”

A utakmica je za Modre krenula neželjenim smjerom uslijed ranog pogotka domaćina…

“Iznenadio nas je taj gol, nismo se dobro snašli na nešto lošijem terenu, ali na kraju smo pokazali karakter i zaigrali onako kako znamo i odigrali jednu od boljih utakmica ove sezone. Najvažnije je da smo dokazali da znamo i možemo, vjerujem da možemo nastaviti u ovom ritmu. Moja igra? Po statistici sigurno jedna od mojih najboljih izvedbi ove sezone, ali najvažnije je da smo nastavili uspješan prvenstveni niz i zadržali vodeću poziciju. Vjerujem da ćemo ovu formu prenijeti i na europske utakmice”.

Europski rezultati su u jednom trenutku malo poremetili ukupni dojam, ali za momčad u stvaranju to su normalne pojave. Za sve još uvijek treba strpljenja i vremena…

“Istina, uoči ove sezone došlo je puno novih igrača, pretežno mladih, bez europskog iskustva i normalno je da za prilagodbu treba malo više vremena, kao i za stvaranje igre. Doduše, u nekim europskim utakmicama smo imali i malo peha, protiv Betisa smo prelako primili pogotke. Međutim, u prvenstvu smo dokazali da možemo igrati na visokoj razini, to se u prvom redu vidjelo u derbiju protiv Hajduka. Trebat će još malo vremena da sve sjedne na svoje mjesto, ali uvjeren sam da će ova mlada momčad još više rasti i da ćemo u drugom dijelu sezone biti još bolji”.

Miha je već odigrao dovoljno prvenstvenih utakmica da bi iz prve ruke mogao dati sud o HNL-u…

“Pratio sam i prije HNL i sad sam dobio potvrdu da je liga vrlo kvalitetna, s puno mladih i perspektivnih igrača. Uostalom, sve momčadi teže igri i nadigravanju i nema laganih utakmica što dovoljno govori o kvaliteti natjecanja. Ugodno sam bio iznenađen stanjem travnjaka, iako smo baš sad u razdoblju kad su neki već dali svoji, ali to je i normalno za ovo doba godine. Sve u svemu, HNL je vrlo perspektivna liga koja iz sezone u sezonu postaje sve kvalitetnija i zanimljivija”.

Kad su u pitanju Mihini osobni i ciljevi Dinama u nastavku sezone stvar je vrlo jasna…

“Nastojat ćemo držati konstantu igre i rezultata, to je najbitnije. Dakle, naš je cilj u kontinuitetu biti na visokoj razini i izbjeći uspone i padove. Najvažnije je u prvenstvu potvrditi razliku u kvaliteti u našu korist, dominirati i osvojiti naslov prvaka, a u Europi dosegnuti razinu da možemo parirati svakoj momčadi. Konkurencija u HNL-u? Hajduk je naš najveći konkurent u borbi za naslov prvaka, ali uvjeren sam da će se i Rijeka s vremenom priključiti vrh. Očekujem uzbudljiv nastavak prvenstva sa željom i jasnim stavom da Dinamo na kraju osvoji naslov prvaka”.