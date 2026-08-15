Zabio je na Svjetskom prvenstvu, a sada bi trebao pojačati Rijeku

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Rijeka bi uskoro mogla dobiti vrlo zvučno pojačanje za nastavak sezone.

Iranski sportski novinar Hosein Panbehkar objavio je informaciju da bi 27-godišnji reprezentativac Irana Mohammad Mohebi karijeru trebao nastaviti na Rujevici.

Panbehkar je transfer na Instagramu predstavio kao već dogovoren te naveo da je Mohebi nakon rastanka s ruskim Rostovom krenuo prema Hrvatskoj. Rijeka zasad nije službeno potvrdila njegov dolazak, zbog čega ipak treba pričekati klupsku objavu prije nego što se transfer može smatrati zaključenim.

Mohebi bi u Rijeku stigao kao slobodan igrač. Prema podacima Transfermarkta, od 20. srpnja je bez kluba, dok mu je procijenjena tržišna vrijednost 2,5 milijuna eura. Najčešće igra na poziciji lijevog krila, no može odgovoriti i na desnoj strani te u vrhu napada.

Radi se o standardnom članu iranske reprezentacije koji je ovog ljeta sudjelovao i na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Posebno je zapažen bio u prvom susretu Irana na turniru protiv Novog Zelanda, kada je zabio glavom za konačnih 2:2.

Prošle sezone Mohebi je za Rostov odigrao 24 utakmice, postigao tri pogotka i upisao dvije asistencije. U ruski klub stigao je 2023. godine, a prije toga nosio je dresove Shahin Bushehra, Sepahana, portugalske Santa Clare i Esteghlala.

Ako se transfer realizira, Rijeka bi bez plaćanja odštete dobila iskusnog krilnog igrača u najboljim godinama, s iskustvom igranja u Europi i statusom reprezentativca Irana, koji je ovog ljeta nastupio na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.