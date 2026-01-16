Zabio je gol u polufinalu Lige prvaka mladih, a sada je prešao u malteškog velikana

Podijeli :

Foto: Birkirkara

Jere Vrcić (21) karijeru nastavlja u Birkirkari, objavio je malteški prvoligaš putem svojih službenih kanala. Hrvatski krilni napadač tijekom zime je sporazumno raskinuo ugovor s drugoligašem Croatijom Zmijavci te je ubrzo pronašao novi angažman u inozemstvu.

Na Maltu dolazi nakon što je u prvom dijelu sezone upisao 16 nastupa za Croatiju, pritom postigavši četiri pogotka i jednu asistenciju. Birkirkara se trenutačno nalazi na šestom mjestu prvenstvene ljestvice s 16 osvojenih bodova, znatno iza vodećeg Hamruna, a Vrcić bi debitirati mogao već u nedjelju u domaćem susretu protiv Hiberniansa.

Vrcić je ranije slovio za jednog od većih talenata Hajduka, posebno se istaknuvši u juniorskoj konkurenciji. Prije tri sezone zabio je 15 golova u domaćem prvenstvu i Ligi prvaka mladih te bio dio momčadi koja je igrala finale tog natjecanja. Ipak, za prvu momčad Hajduka upisao je tek jedan nastup. Seniorsko iskustvo stjecao je i u Širokom Brijegu, Solinu te Croatiji iz Zmijavaca.

Vrcić je inače i zabio vodeći gol u polufinalu Lige prvaka mladih. Napadač Hajduka pogodio je za 1:0 u pobjedi od 3:1 protiv AC Milana.