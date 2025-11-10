Za reprezentaciju ne može igrati, ali za Rijeku može: ‘Jednostavno mi ne pada na pamet…’

Podijeli :

HNK Rijeka

Nakon poraza od Rijeke, Stjepan Radeljić objasnio je zašto se neće pojaviti na okupljanju reprezentacije, iako je u nedjelju navečer igrao za klub.

U posljednjem susretu 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je pobijedio Rijeku sa 1:0 probivši se na treće mjesto. Pogodak odluke u Varaždinu zabio je Luka Mamić u 15. minuti.

Stjepan Radeljić je u nedjelju navečer igrao za Rijeku u Varaždinu, dan nakon što je FS BiH objavio da branič neće doći na reprezentativno okupljanje zbog ozljede.

“Trenirao sam u petak i subotu, a prije toga nisam trenirao 20 dana. Razgovarao sam s trenerom i sve smo dogovorili”, rekao je Radeljić za Faktor.ba.

Kaže da nije htio biti tamo zbog onih koji u ovom trenutku zaslužuju igrati više od njega.

“Jednostavno mi ne pada na pamet doći na okupljanje tako nespreman i zauzeti nečije mjesto”, rekao je Radeljić.