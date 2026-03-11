Za hit igrača Dinama zainteresirano 10 klubova, sprema se višemilijunski transfer?

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dinamo bi na ljeto ponovno mogao odraditi kupovinu i prodaju igrača.

Najveći izlazni transfer Dinama očekuje se u vidu odlaska stopera Sergija Domingueza.

POVEZANO Dinamo slavljem u Splitu stavio šampionski šampanjac u led!

Španjolski stoper, koji je prošlog ljeta stigao u Maksimir iz slavne Barcelone, oduševio je u prvoj sezoni u Dinamu. Za njega je u ovom trenutku zainteresirano čak deset klubova, doznaju Sportske novosti. U zimskom prijelaznom roku već su iz Dinama odbili neke ponude, ali sad su stigle nove.

Očekuje se da će ga Dinamo prodati za više od 10 milijuna eura. Dinamo ga je doveo za 1,2 milijuna eura i postotak od idućeg transfera. U Maksimiru je odigrao 31 utakmicu i zabio dva gola uz dvije asistencije.

Uz njega bi Dinamo u sljedećem prijelaznom roku trebao napustiti i Arber Hoxha.