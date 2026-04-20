Za Belju su zainteresirani klubovi iz Lige petice, ide li iz Dinama?

Josip Bandic CROPIX via Guliver

Dion Drena Beljo igra svoju sezonu iz snova.

U 41 nastupu u svim natjecanjima, hrvatski napadač Dion Drena Beljo zabio je 34 gola i dodao šest asistencija. Uvjerljivo je prvi strijelac lige s 27 golova i juri rekord Eduarda od 34 HNL gola u jednoj sezoni.

Beljo je prema pisanju francuskih medija zaradio ozbiljan interes francuskog velikana Marseillea.

“Olympique Marseille ozbiljno prati 24-godišnjeg hrvatskog reprezentativca, koji ove sezone briljira u dresu Dinama. Beljo je u svim natjecanjima zabio 34 gola i upisao šest asistencija, a učinkovitost koju pokazuje svrstava ga među najzanimljivije napadače izvan Liga petice”, navode Francuzi.

Osim Marseillea, interes za Belju navodno pokazuju i Rennes te Lille.

Beljo ima ugovor s Dinamom do 2030. godine. Prema Transfermarktu vrijedi 4 milijuna eura.