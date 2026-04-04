Xavi vratio Rudeš na drugoligaški vrh

Nogometaši Rudeša vratili su se na drugoligaški vrh nakon pobjede nad Jarunom 1:0.

Junak domaćih bio je portugalski veznjak Xavi Fernandes koji je postigao jedini pogodak na utakmici u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Rudeš se tim golom vratio na vrh SuperSport Prve NL i sada ima 48 bodova, samo bod više od Sesveta koje su slavile u svih osam utakmica drugog dijela sezone.

Cibalia i Dugopolje slijede s po 41 bodom pa se čini kako će se upravo između Rudeša i Sesveta voditi bitka za naslov do samog kraja.

U sljedećem kolu Rudeš je gost Opatije, a Jarun, koji se nalazi malo iznad zone ispadanja s 26 bodova (bod više od Opatije i dva od Croatije), dočekuje Orijent.