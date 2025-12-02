Vukušić je napustio drugoligaša, sad je slobodan igrač

Podijeli :

Ante Vukušić više nije igrač Croatije Zmijavci.

Iskusni napadač iz Sinja napustio je pretposljednji klub drugog ranga hrvatskog nogometa, Croatiju Zmijavci, piše to Dalmatinski portal. Vukušić je za taj klub igrao od siječnja ove godine.

Ukupno je za dalmatinski klub upisao 24 nastupa, zabio jedan gol i upisao jednu asistenciju. Ove sezone upisao je 12 nastupa za Zmijavce. Ovaj odlazak iz kluba stiže nakon što je Croatia pretrpjela težak poraz u Vinkovcima od Cibalije 4:0. U tom je susretu Gabrijel Boban zabio dva gola, dok su David Žabec i Andrija Bubnjar zabili po jedan gol. U tom susretu Vukušić je bio izvan sastava, a zadnju je utakmicu za Zmijavce odigrao 23. studenog protiv Dugopolja u porazu 2:1.

Vukušić je u Croatiju stigao u drugom dijelu prošle sezone, nakon što je prvi dio odigrao za Zrinski, klub iz Jurjevca, koji se u međuvremenu ugasio.