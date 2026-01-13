Vukovar se riješio četvorice igrača: Dvojica su u klubu bila tek pola godine

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Vukovar je raskinuo ugovore s četvoricom nogometaša, redom strancima koji su ove sezone imali vrlo skromnu minutažu i uglavnom ulazili u igru s klupe u završnicama susreta. Klub su napustili Nijemac Ricardo Henning (stoper, osam nastupa), Englez Keyendrah Simmonds (napadač, tri nastupa), Portugalac Rafael Camacho (krilni napadač, 11 nastupa) te Francuz Tyrone Tormin (ofenzivni veznjak, tri nastupa).

Sva četvorica sada su slobodni igrači i mogu potražiti nove sredine. Henning i Simmonds u Vukovaru su proveli gotovo godinu dana. Henning je stigao iz nizozemskog Den Boscha, dok je Simmonds došao bez odštete. Priključili su se momčadi sredinom prošle sezone i sudjelovali u izborenom plasmanu u najviši rang, no u aktualnoj polusezoni nisu uspjeli pokazati da mogu odgovoriti zahtjevima HNL-a.

Za razliku od njih, Tormin i Camacho klub napuštaju nakon samo šest mjeseci. Tormin je stigao iz francuskog Châteaurouxa, dok je Camacho također potpisao kao slobodan igrač. Upravo je Camacho najzvučnije ime među otpisanima. Riječ je o 25-godišnjem krilnom napadaču koji je u ranoj fazi karijere bio član Manchester Cityja i Liverpoola.

Nogometni put započeo je u akademiji Sportinga, potom je tri godine proveo u Manchester Cityju, a s 16 godina preselio se u Liverpool. Tamo ga je Jürgen Klopp priključio prvoj momčadi, za koju je upisao dva nastupa – jedan u Premier ligi i jedan u FA Cupu.

Ipak, na Anfieldu se nije uspio izboriti za kontinuitet pa se 2019. vratio u Sporting u transferu vrijednom pet milijuna eura. Za lisabonski klub odigrao je 26 utakmica i postigao jedan pogodak, a zatim je odlazio na posudbe u Rio Ave, Belenenses i grčki Aris. U Arisu je tijekom sezone 2022./23. u 32 nastupa zabio tri gola i upisao tri asistencije.

Ta sezona ujedno je bila i posljednja u kojoj je Camacho redovito nastupao na profesionalnoj razini. Nakon povratka u Sporting više nije bio u planovima, a dodatni problem bila je teška ozljeda koljena koju je pretrpio u prosincu 2023. Oporavak se protegnuo i na sezonu 2024./25., tijekom koje Camacho nije imao klub.