Vukovar nakon prve pobjede u prvenstvu predstavio novog trenera!

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Nogometaši Vukovara su u posljednjem susretu sedmog kola SHNL-a pobijedili Rijeku 3:2, a poslije utakmice poželjeli dobrodošlicu novom treneru.

Nakon što je klub prekinuo suradnju s Gordonom Schildenfeldom, na klupu stiže Silvijo Čabraja.

“Velika mi je čast što sam došao u HNK Vukovar, klub koji nosi ime grada heroja. Ne bih ovdje bio da nisam uvjeren da možemo biti konkurentni u HNL-u i boriti se za svaki bod protiv svih protivnika. Dat ćemo sve od sebe kako bismo osigurali ostanak u ligi. Iako se trenutno nalazimo na posljednjem mjestu, momčad ima potencijala i kvalitetne igrače. Uz zajedništvo i predan rad siguran sam da možemo napraviti dobar posao, ostvariti napredak i ostati u HNL-u”, rekao je Čabraja.

Čabraja je najpoznatiji po svojoj trenerskoj karijeri u NK Lokomotiva, gdje je od lipnja 2021. do ožujka 2025. vodio momčad u čak 147 utakmica i pritom ostvario 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza.