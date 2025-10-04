VUKOVAR 1991 – HAJDUK (od 15:45) Hajduk bez Livaje gostuje kod posljednje momčadi SHNL-a

Deveto kolo SHNL-a u subotu se otvara utakmicom Vukovara 1991 i Hajduka na stadionu Cibalije u Vinkovcima. Dvoboj počinje u 15:45, a tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Sport Kluba.
13:06
Hajduk u Vinkovcima
U posljednjem nastupu uoči nove prvenstvene pauze zbog utakmica reprezentacije Hajduk je gost Vukovara 1991 na stadionu Cibalije u Vinkovcima. Time obje momčadi zatvaraju prvi krug prvenstva, a nakon dosadašnjih osam kola Hajduk zauzima drugo mjesto na tablici sa 16 bodova, tri manje od vodećeg Dinama. Vukovarci, koji su već smijenili trenera Gordona Schildenfelda, na posljednjem su mjestu s pet bodova, no prije dva kola su u Vinkovcima srušili prvaka Rijeku i generalno je dojam da igraju puno bolje nego što njihov bodovni saldo pokazuje.
S obzirom na ne baš uvjerljiva izdanja Hajduka u zadnje vrijeme, ali i činjenicu da u Vinkovcima neće biti ozlijeđenog Marka Livaje, moglo bi ovo biti nezgodno gostovanje za Splićane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!