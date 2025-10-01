Vukojević će raditi u hrvatskom nogometu, evo koji mu je novi angažman

Podijeli :

imago/Cordon Press/Miguelez Sports via Guliver

Ognjen Vukojević ima novi angažman.

Bivši hrvatski reprezentativac radit će u omladinskom pogonu momčadi koja se natječe u 1. NL i za jedan od ciljeva ima povratak u najviši rang hrvatskog nogometa. Sve je objavio Rudeš na društvenim mrežama.

“Ognjen Vukojević novi je voditelj Škole nogometa u NK Rudešu! Proslavljeni hrvatski reprezentativac i bivši igrač Dinama, Slaven Belupa, kijevskog Dinama, Spartaka iz Moskve i bečke Austrije dolazi na čelo Akademije Rudeša kako bi je podigao na još veću razinu.

Vukojević je vodio i mladu hrvatsku reprezentaciju do 20 godina te bio pomoćni trener Dinama iz Kijeva pa mu iskustva, što igračkoga, što trenerskoga, ne nedostaje i zasigurno je veliko pojačanje za cijelu rudešku zajednicu. Službeno predstavljanje Ognjena Vukojevića održat će se sutra u 12 sati u prostorijama kluba, a sve zainteresirane predstavnike medija pozivamo da nam se pridruže”, piše Rudeš.