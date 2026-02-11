Vučević nakon raskida s Hajdukom uživao u opereti s Upravom

Podijeli :

Miro Gabela, HNK Hajduk Split

Goran Vučević odlazi s mjesta sportskog direktora u Hajduku, ali ne još.

“Dogovorili smo sporazuman raskid s Goranom Vučevićem. Određena jamstva koja su dana njegovoj platformi iz nekog razloga nisu mogla biti popunjena. Razlaz je dogovoren mirno, na interes svih. Goran nije ni dao ni primio otkaz. Ostat će u klubu unutar tranzicije dok ne dovedemo budućeg sportskog direktora.

U zajedničkim razgovorima između nas donijeli smo rješenje koje je u ovoj situaciji najmanje loše za sve, a posebno za klub. Želim napomenuti da se nitko nije ogriješio u klub, nitko nije oštetio klub. Sve je dogovoreno sa svima. Nismo sretni zbog ovoga, ali interes kluba je da tranzicija bude provedena bezbolno. Zbog toga je dogovor da će Goran ostati u službi do trenutka kada nađemo novog sportskog direktora. Toliko od mene”, rekao je predsjednik Uprave Hajduka Ivan Bilić u utorak.

Ipak, večer je u Splitu bila posvećena pretpremijeri operete Kraljica lopte, i to u sklopu 115. rođendana Hajduka.

I ova je izvedba, baš kao i praizvedba održana prije točno 100 godina, izazvala velik interes među Splićanima, pa su tako u tamošnjem Hrvatskom narodnom kazalištu u publici bili i članovi Hajdukove Uprave, kao i gotovo cijela momčad.

Među uzvanicima je bio i sad već smijenjeni Vučević, i to samo tri sata nakon službene objave raskida ugovora. Bio je u svečanoj loži, zajedno s predsjednikom Uprave Ivanom Bilićem te članicom Uprave Marinkom Akrap.

“Identitet Hajduka je povezan duboko sa Splitom, s ljudima, s gradom. Pokazao se kao takav još prije 100 godina, kad je naš osnivač Fabijan Kaliterna svom prijatelju Tijardoviću rekao da bi bilo najbolje za 15. rođendan napravi ono nešto svoje”, kazala je Akrap.