‘Vučević je kontaktirao Sučića i htio ga u Hajduku, tada nije igrao u Sociedadu’

U SHNL-u su do kraja prvenstva ostala još dva kola, ali posebna je priča što se ovih mjeseci događalo na Poljudu.

Isplivali su zanimljivi detalji o zimskim planovima bivšeg sportskog direktora Gorana Vučevića. U podcastu Žuti karton Jurica Radić otkrio je kako je Hajduk prošle zime pokušao dovesti dvojicu poznatih hrvatskih nogometaša, Dominika Prpića i Luku Sučića.

“To nije izlazilo u javnost, ali znam da je Vučević kontaktirao Sučića, koji je fantastičan igrač. Krenuo je po njega jer tada nije igrao u Sociedadu, ali kasnije je ipak dobio minutažu”, rekao je Radić.

“Vučeviću je obećano da će svaki prijelazni rok imati između milijun i pol do dva milijuna eura za pojačanja, ali to baš nije bilo tako”, zaključio je Radić.