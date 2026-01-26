Vraća se Moris Valinčić

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dobre vijesti za Dinamo.

Nogometaši Dinama porazili su Osijek 3:0 na Opus Areni u derbiju 19. kola hrvatskog prvenstva, povećavši prednost ispred Hajduka na četiri boda.

Golove za Dinamo zabili su Luka Stojković (30), Miha Zajc (42) i Dion Drena Beljo (89). I bio je to nastavak sjajnog otvaranja drugog dijela sezone.

Ranije prošlog tjedna Dinamo je pobijedio rumunjski FCSB na Maksimiru s 4:1. Plavi u četvrtak gostuju u Danskoj kod Midtyllanda.

A stigle su pred taj susret i dobre vijesti za Dinamo. Nakon tri mjeseca se treninzima vraća Moris Valinčić koji bi već mogao biti u kadru za utakmicu u Danskoj, iako se vjeruje da u Plavom taboru neće brzati s njegovim povratkom.

Valinčić je ove sezone igrao sve minute u prvenstvu sve do 27. listopada. Tada je na poluvremenu utakmice s Vukovarom u Vinkovcima izašao zbog teške ozljede gležnja.

U Dinamo je stigao prošlog ljeta iz Istre za 1.35 milijuna eura i vrlo brzo se nametnuo kao glavna opcija na desnom boku.