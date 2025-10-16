Vraća se HNL, evo tko će suditi nadolazeće kolo

Nakon reprezentativne stanke nastavlja se prvenstvo.
Kraj tjedna donosi 10. kolo HNL-a, a sada su poznati i suci.
Slaven Belupo dočekuje aktualne prvake Rijeku u subotu od 15:30. Glavni sudac je Duje Strukan (Split), pomoćnici su Ivan Janić (Ilok) i Dujo Sarić (Klis), a u VAR sobi Ante Čuljak (Zagreb).
Derbi kola igraju Dinamo i Osijek na Maksimiru u subotu od 18 sati. Glavni sudac će biti Mateo Erceg (Benkovac), pomoćnici su Ivan Mihalj (Velika Gorica) i Kruno Šarić (Županja), dok će u VAR sobi biti Mario Zebec (Cestica).
Istri i Hajduku će u nedjelju od 16 sati pravdu dijeliti Patrik Kolarić. Pomoćnici Luka Pajić (Rijeka) i Sanja Rođak Karšić (Podravske Sesvete), a u VAR sobi Ivan Bebek iz Rijeke.
Ovo su suci preostalih susreta:
Vukovar – Lokomotiva, petak u 18 sati
Glavni sudac: Ante Terzić (Podstrana)
Pomoćnici: Vice Vidović (Solin), Stipe Brajković (Šibenik)
VAR: Tihomir Pejin (Donji Miholjac)
Gorica – Varaždin, nedjelja u 18:15 sati
Glavni sudac: Dario Bel (Osijek)
Pomoćnici: Marjan Tomas (Vladislavci)
Luka Kurtović (Osijek)
