Vraća li se Modrić u Dinamo? Evo kakva je situacija s mogućim transferom

RaffaelexConti IPAxSport via Guliver Image

Priča o mogućem povratku Luke Modrića u Dinamo ponovno je aktualna i izaziva veliku pažnju javnosti. Sve je dodatno potaknula objava poznate stranice The Touchline na platformi X, koja ima više od 1,5 milijuna pratitelja, a prema kojoj je zagrebački klub ponovno stupio u kontakt s Modrićem oko eventualnog dolaska na Maksimir.

Ipak, ključne informacije sugeriraju drukčiji razvoj situacije. Iako je već napunio 40 godina, Modrić i dalje ima ambiciju igrati na najvišoj razini i u sljedećoj sezoni, a Milan navodno već radi na novom ugovoru koji bi uskoro mogao biti i službeno potvrđen.

Da od potencijalnog povratka zasad neće biti ništa, potvrđuju i Sportske novosti, koje se pozivaju na izvore iz Dinama te ističu:

“U ovome času postoje samo dvije opcije: prva je ostanak u Milanu i sljedeće sezone, jer ondje se sjajno osjeća i na putu je da, minimalno, s klubom koji ga je fenomenalno primio, osigura igranje Lige prvaka sljedeće sezone, a ona druga, koja barem zasad nije toliko realna, jest da završi karijeru nakon Mundijala. Ostanak u Milanu je, pritom, izglednija opcija, ali o tome će naposljetku sam odlučiti. Trenutačni mu je fokus na Milanu i reprezentaciji.”

Podsjetimo, ideja o njegovu povratku u Dinamo nije novijeg datuma. Klub iz Zagreba još je 6. travnja 2024. zakupio cijelu stranicu u španjolskom listu Marca kako bi simbolično pozvao svog kapetana natrag na Maksimir. Uz dres s brojem 10 tada je stajala poruka “Imalo bi smisla”.

Unatoč tom zanimljivom marketinškom potezu, konkretan rasplet nije uslijedio. Modrić je nakon toga produžio suradnju s Real Madridom na još jednu sezonu, a potom je prošle godine prešao u Milan.