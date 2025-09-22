Vodio Vukovar do pobjede pa nasmijao izjavom: ‘Sad sam Mister 100 posto i mogu otići’

Podijeli :

HNK Vukovar 1991

Vukovar je stigao do prve pobjede u prvenstvu ove sezone kada je u ponedjeljak u sedmom kolu na domaćem terenu svladao Rijeku 3:2.

Domaće je u susretu vodio privremeni trener Kristijan Polovanec. Zamijenio je smijenjenog Gordona Schildenfelda, a ovo mu je bila jedina utakmica jer je klub odmah nakon pobjede objavio da na klupu stiže Silvijo Čabraja.

“Danas je mene zapalo da vodim utakmicu. U prvom poluvremenu smo imali probleme koje smo si sami napravili. Čini se da počinjemo igrati tek kad primimo gol. Danas nas je nagradilo, nadam se da će nam ovo biti pozitivna injekcija za dalje.

Nakon pobjede je sve lakše. Bili smo blizu i prije. Trebali smo pobijediti i Slaven Belupo, ali nismo. Najgore je kad si simpatičan u nogometu. Svi su nam govorili da smo dobri i da dobro igramo, a bodova nigdje. Imamo tri-četiri ozbiljna igrača, ovo je ozbiljna momčad. Ponosan sam. Sad sam Mister 100 posto i mogu otići”, rekao je Polovanec.

“Nakon pobjede je sve lakše. Igrači će bolje igrati i bit će bolje volje. Nemamo puno vremena, nećemo moći napraviti velike taktičke promjene, ali to je tako. Bit ćemo spremni za Varaždin. Kadar je širok, očekujem da svi pokažu kvalitetu“, dodao je Polovanec.