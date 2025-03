Vlaović za SK: Nije ovo dvoboj Gattusa i Cannavara, a Dinamo ne bi ispao iz Kupa da je teren bio normalan

Podijeli :

imago/IPA Photo via Guliver Images

U nedjelju od 15 sati igra se najveći derbi hrvatskog nogometa u kojem se sastaju Dinamo i Hajduk. Ovo je treći međusobni sraz ove sezone, a jedni i drugi traže pobjedu te tri boda koja bi puno značila u borbi za naslov prvaka. Majstori s mora trenutačno su u boljoj situaciji jer imaju šest bodova prednosti u odnosu na Modre, koje su u dva navrata pobijedili 1:0.

Legendarni Goran Vlaović za Sport Klub je najavio novi derbi naše dvije najbolje momčadi. Dotaknuo se prethodnih derbija, Gennara Gattusa koji je bio bolji od Sergeja Jakirovića i Nenada Bjelice, Hajduka i Dinama te Rijeke i Osijeka u Kupu.

Za početak, vaša najava derbija HNL-a na Maksimiru?

“Ne samo što je derbi, koji uvijek privlači pozornost, nego je ovo vrlo bitan trenutak s obzirom na opće stanje u obje momčadi. Pogotovo je važan za Dinamo, koji ima zaostatak za Rijekom i Hajdukom. Bilo kakav neriješeni ili negativan rezultat definitivno bi otežao mogućnost za osvajanje naslova, ali pobjeda protiv Hajduka mogla bi koliko-toliko promijeniti nabolje. Prvenstveno jer bi se došlo u solidnu poziciju, a remi ili poraz bio bi jako loš za Dinamo. Što se Hajduka tiče, bitno mu je da ima korak s Rijekom i održi odmak od Dinama. Jedni i drugi igraju nakon Kupa u kojem su ispali te je sigurno da atmosfera nije bajna, ali sada imaju šansu to promijeniti.”

U prethodna dva ovosezonska derbija Hajduk je bio bolji. Izgleda da Gattusu trenutačno odgovara Dinamo.

“Ne samo Gattusu, nego svima iz naše velike četvorke. Dinamo nije baš imao uspjeha jer je pobijedio samo Osijek plus odigrao neriješeno protiv Rijeke. To je premalo i u nedjelju nudi se prilika da se sve promijeni. Nemamo razloga gledati samo Gattusa te ne bih sve sveo na Dinamo i Hajduk. Oni nisu poanta jer tu su Rijeka i Osijek, a sve te derbije moramo staviti pod jedan zajednički nazivnik.”

Zanimljivo, u prošlim derbijima Gattuso je s Hajdukom već dobio Jakirovića i Bjelicu. Sada ima priliku protiv Cannavara, čime bi ostvario tri uzastopne pobjede nad tri različita trenera Dinama.

“Bilo bi pogrešno gledati da je to trenerski dvoboj. To je novinarski i statistički zanimljivo, ali na terenu nastupaju igrači. Ne bi trebali imati puno dvojbe tko će nešto donijeti ili dobiti, a tko će izgubiti. Ovo za Gattusa je zanimljivost, koja je samo crtica u cijeloj priči oko ovog derbija.”

Kako ste vidjeli nastupe Hajduka i Dinama u Kupu?

“Priče su apsolutno različite. Hajduk nisam gledao, dok je između Dinama i Osijeka bio vaterpolo te je očito bilo regularno kada su igrali. To nije imalo veze s nogometom i tu se jednostavno nema što komentirati. Nažalost, Dinamo je izgubio u uvjetima kakvi su bili. Koliko je takav teren pomogao protiv Monaca, toliko je odmogao protiv Osijeka. Za razliku od Hajduka, koji je relativno uvjerljivo izgubio od Rijeke. Oba poraza su svakako neočekivani udarci, ali Dinamo na neki način može pronaći barem nekakvo opravdanje da je igrao po takvom terenu u kojem jača i kvalitetna momčad pati.”

Jesu li vas iznenadili prolazi Rijeke i Osijeka?

“Definitivno me iznenadio prolaz Osijeka jer to nitko nije očekivao. Vjerujem da se to ne bi dogodilo da je teren bio normalan. Što se Hajduka i Rijeke tiče, teško je bilo prognozirati sigurnu pobjedu Hajduka pa da me to sada iznenadilo. Rijeka je protiv Dinama pokazala vrlo dobro lice i kod njih situacija je takva da su igrači bez pritiska, da su puno slobodniji i da djeluju odlično na terenu. Tu nema dvojbe i to treba priznati, a protiv Hajduka ponovili su predstavu koju su imali protiv Dinama. Može se reći da nisu bili favoriti, ali nije iznenađenje.”