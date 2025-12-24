Vječni pomoćnik Roberta Prosinečkog za SK: Dinamo je na jedinom mogućem putu

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandić via Guliver

Završila je polusezona u HNL-u. Najveći dobitnik je Dinamo, koji je jesenski prvak. S druge strane, najveći gubitnik je Osijek koji se nalazi na samom začelju. O prvom dijelu društva najboljih što se borbe za naslov, Europu i ostanak tiče, uspjehu Rijeke te izgledima Dinama na europskoj pozornici je za Sportklub komentirao Gordan Ciprić.

Kako ste vidjeli prvi dio SHNL-a u kojem je Dinamo osvojio naslov jesenskog prvaka?

“Mislim da je Dinamo zasluženo osvojio prvo mjesto. Napravio je velike promjene u momčadi sa dovođenjem puno novih igrača, čime je napravljena smjena generacije. Sami početak sezone bio je iznenađujuće dobar s obzirom na novu momčad. To nije lako jer je cilj biti prvi i ujedno se plasirati u Ligu prvaka. Važno je bilo da su u klubu imali cilj vezano za ostvarenje dobrih rezultata i da nakon nekoliko loših rezultata nije došlo do odustajanja te smjene trenera Kovačevića, koji je dobio podršku i izgurao polusezonu sa osvajanjem vodeće pozicije.”

Prati ga Hajduk, koji ima bod zaostatka.

“Da, Hajduk je dosta dobro posložen. Ima dobru i mladu momčad te će biti ozbiljan konkurent Dinamu..

U borbi za Europu bitku u ovom trenutku vode Istra i Slaven Belupo, koji su bodovno izjednačeni.

“Da, ali dodao bih Rijeku i Varaždin. Razlika je dva-tri boda i bit će neizvjesno. Rijeka je bila u zaostatku pa uhvatila priključak i mislim da će osvojiti treće mjesto na kraju prvenstva.

Što se borbe za ostanak tiče, Osijek je trenutačno u najtežoj situaciji jer je zadnji u poretku.

“Sopić ima najteži posao. Uz mnogo ozljeda, dobit će adekvatna pojačanja na zimu i vjerujem da će uhvatiti priključak za Vukovarom. Već je napravljen prvi korak, a to je dovođenje Barišića.”

Njegovi konkurenti Gorica, Lokomotiva i Vukovar nisu daleko od opasne zone, ali najbliži tome je Vukovar koji ima samo bod prednosti.

“Prije svega, htio bih reći da treneri Gorice, Lokomotive i Vukovara rade sjajan posao. U dosadašnjim prvenstvima klubovi, koji uđu u elitni rang teško su pratili razinu da izbore ostanak. Ove sezone Vukovar radi sjajan posao, a Čabraja ga vodi vrlo dobro. Gorica i Lokomotiva su relativno stabilni. Ono što nas veseli jest da imamo barem jednog našeg predstavnika u Europi, odnosno Rijeka je uspjela prezimiti nakon dugih 46 godina (plasirala se u nokaut-fazu Konferencijske lige).”

“Rijeka je prošle sezone bila prvak i osvajač Kupa. Nakon lošeg starta u sezoni, nisam vjerovao da će ostvariti dobar rezultat u Europi. Ovo je uspjeh za Rijeku i hrvatski nogomet. Nadamo se da će Dinamo isto uspjeti.”

Dobre šanse za prezimljavanje ima Dinamo, koji se nalazi blizu prolaza u Europskoj ligi i ima još dva sraza do kraja ligaške faze u kojima bi mogao proći dalje ako završi pozitivno.

“Da, navijamo da bude tako te mislim da protiv FCSB-a i Midtjyllanda ima realne šanse za dobre rezultate. Strpit ćemo se mjesec dana pa vidjeti kako će završiti.”

Optimistični ste u prolaz Dinama?

“Nadam se da će uspjeti u preostale dvije utakmice.”