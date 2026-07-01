Vječna Dinamova pričuva produljila ugovor na još godinu dana

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xxDamirxKrajacx via Guliver Image

Ukupno je za Dinamo skupio 93 utakmice uz učinak od 76 primljenih golova i 47 susreta bez odlaska u mrežu po loptu. Uz RNK Split i Dinamo nastupao je i za Lokomotivu. Transfermarkt ga procjenjuje na 50.000 eura.

Danijel Zagorac (39) i sljedeće će sezone biti dio Dinamove momčadi, potvrdio je klub na društvenim mrežama. Golmanu hrvatskog prvaka bit će to jedanaesta uzastopna sezona u Maksimiru, u koji je stigao 2016. godine iz RNK Splita.

“Ostaje s nama. Naš Danijel Zagorac produžio je ugovor s GNK Dinamo za još godinu dana te će tako i 11. sezonu zaredom biti dio plave momčadi! Zagi, čestitamo i idemo zajedno po nove pobjede”, poručili su iz kluba na društvenim mrežama.

U prošloj sezoni nije branio Zagorac nije stajao među vratnicama ni u jednoj utakmici prošle sezone, dok je u sezoni 2024./25. odigrao ukupno 13 utakmica za Dinamo u SHNL-u, Ligi prvaka i SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu.

Tada je primio 16 golova i četiri puta sačuvao mrežu netaknutom. Ukupno je za Dinamo skupio 93 utakmice uz učinak od 76 primljenih golova i 47 susreta bez odlaska u mrežu po loptu. Uz RNK Split i Dinamo nastupao je i za Lokomotivu. Transfermarkt ga procjenjuje na 50.000 eura.