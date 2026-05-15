Visoke kazne dočekale Dinamo i Hajduk nakon derbija!

Jakov Prkic CROPIX via Guliver

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 34. kolo SuperSport HNL-a.

Sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, piše na službenim stranicama SHNL-a.

Dinamo – Hajduk (9. svibnja 2026.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 45.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 10.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 55.000 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 40.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 10.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 50.000 eura

Rijeka – Vukovar 1991 (8. svibnja 2026.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 6.500 eura