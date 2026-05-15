Visoke kazne dočekale Dinamo i Hajduk nakon derbija!

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 34. kolo SuperSport HNL-a.
Sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, piše na službenim stranicama SHNL-a.
Dinamo – Hajduk (9. svibnja 2026.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 45.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 10.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 55.000 eura
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 40.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 10.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 50.000 eura
Rijeka – Vukovar 1991 (8. svibnja 2026.)
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 6.500 eura
