Vidović za SK najavio Vječni derbi: ‘Kovačević mora jednu stvar naučiti, a Livaja je i dalje ključni čovjek Hajduka”

xLukaxKolanovicx via Guliver

Gotovo četiri mjeseca prošla su otkako je HNK Šibenik rezultatski ispao u 1.NL, a odmah potom odlukom HNS-a izbačen i u 3.NL skupine jug. Kompletna momčad i kadar od preko 20 igrača napustilo je klub sa Šubićevca, a istim smjerom Šibenik je napustio i stručni stožer. Njemu je na čelu bio Rajko Vidović (44) koji se do zadnjih trenutaka hrabro borio s otpisanim klubom, i malo je nedostajalo da se ta unaprijed izgubljena bitka dobije.

Šibenčani se sada koprcaju u četvrtom rangu hrvatskog nogometa, s i dalje neizvjesnom budućnosti, a Rajko Vidović je i dalje bez angažmana. Odmara se doma u Sesvetama, ali kao svaki trener torba je uvijek spremna za novi poziv.

“Hvala vam što ste me se sjetili, kući sam, pratim sve što se događa. Imao sam neke opcije iz vani, ali nisu me zadovoljile, par klubova iz drugog ranga me isto zvalo, ali iskreno nigdje nisam žurio. Bit će posla, tako je u ovom našem poslu”, kaže nam Rajko, kojem odmora nakon stresova u Šibeniku itekako fali. No, o Šibeniku ćemo poslije. Vidovića smo prvenstveno nazvali da nam najavi najveći derbi hrvatskog nogometa na Poljudu.

Dvoboj ranjenika u Splitu koji su doživjeli prve poraze u prošlom kolu. Što možemo očekivati?

“Možemo očekivati jednu vrlo zanimljivu utakmicu. Prvi ovosezonski derbi, puno nepoznanica s obje strane, a derbi nam dolazi nakon što su i Dinamo i Hajduk u prošlom kolu neočekivano poraženi. Kako će se sve to odraziti na rivale, tek ćemo vidjeti. Ali, derbi je posve nova priča, teško da će se Zagrepčanima i Splićanima izgubljene utakmice u prošlom kolu reflektirati na izvedbu u ovoj utakmici koju toliko svi očekujemo.”

I Dinamo i Hajduk su i nakon 6 odigranih kola još uvijek relativne nepoznanice, posebice klub iz Maksimira koji je posve promijenio roster?

“Slažem se, puno je bilo promjena naročito u momčadi Dinama. Kada tako temeljito pročistiš svlačionicu, dovedeš 10-15 novih igrača, riješiš se nekih oslonaca momčadi iz proteklih sezona, a uz to imaš i novog trenera jasno je da si nepoznanica. Ali, Dinamo je doveo kvalitetne igrače, ima širinu, Kovačević se dokazao u našoj ligi, i sigurno da će mu trebati neko vrijeme da se sve to posloži. Navijači su naravno nestrpljivi, žele da se to čim prije dogodi, da se titula vrati u Maksimir.

Dinamo je krenuo silovito u Osijeku, a potom neke utakmice ili poluvremena odigrao ispod nekih očekivanja. Gledao sam uživo utakmicu protiv Gorice koju nisu odigrali baš najbolje, nisu imali rješenja za Goricu koja je stajala dobro, čvrsto na terenu i iskoristila Dinamove greške sto posto.

Znate, neki igrači koji su došli u Dinamo još se nisu privikli na činjenicu da su na Maksimiru malo drugačiji zahtjevi, da se uvijek igra na pobjedu, i da je sve osim pobjede često podbačaj. Treba vremena da se taj pritisak savlada. Ima i nekih novih stranaca, nesumnjivo dobrih igrača kojima je međutim HNL još uvijek određena nepoznanica. Ali, kao što sam rekao kvaliteta uvijek dođe do izražaja, Dinamo je ima i siguran sam da će kako prvenstvu bude odmicalo biti sve bolji.”

Vidović ipak vidi eventualni problem u jednoj stvari.

“Kovačević koji se dokazao u Varaždinu i Belupu mora pronaći način kako balansirati momčad, puno je igrača u svlačionici, svi oni smatraju da moraju igrati, i to će mu biti najveći izazov. Ali, Kova (trener Mario Kovačević op.a.) je kvalitetan trener i vjerujem da će se znati nositi s tim stvarima.”

A Hajduk?

“Za razliku od Dinama u Splitu nisu u startu puno mijenjali, doveli su također dobre igrače, a sada su stigli i novi španjolski igrači koji tek trebaju proći neku fazu prilagodbe. Kostur od lanjske je nepromijenjen. Naravno, ključni čovjek je i dalje Marko Livaja. Vidjeli smo međutim da Hajduk može pobjeđivati i bez njegovih golova, da trener Garcija očito traži neke druge sisteme u igri. Ali, Livaja je top klasa, on je čovjek koji zabija sve najvažnije golove, a ja sam to najbolje iskusio na klupi Šibenika prošle sezone. Možda trenutno nije u formi ali Hajduk i bez njegovog učinka gura uglavnom dobro na početku sezone, a kada ulovi top formu i Hajduk će biti još puno učinkovitiji.”

Što možemo očekivati od trenerskog duela Garcija – Kovačević?

“Njihov prvi međusobni trenerski duel u najvećem derbiju, ali imaju obojica itekako HNL iskustva. Očekujem zanimljivu utakmicu, ne bih rekao da će igrati neku zatvorenu varijantu, oprezniju možda na početku, ali nikako ne neku zatvoreniju utakmicu. Znamo već kakvi su treneri, kakav nogomet preferiraju, Garcija neće odustati vjerujem od svoje pas igre, građenja igre od vratara, preko obrane do napada…Dinamo će tražiti gol, kiks protiv Gorice će ih možda dodatno natjerati da zaigraju ofenzivnij. Nadam se dobroj utakmici svakako.”

Po Vidoviću je ipak Hajduk u maloj prednosti?

“Utakmica je generalno 50-50 kao uvijek, ali na Poljudu je ipak Hajduk mali favorit, pun stadion, raspjevana, bučna Torcida će nositi Bijele, i to je uvijek vjetar u leđa. Dinamo će morati izdržati taj nalet, i očekujem da će se igrati lijepo, da će navijači uživati. Neka pobijedi bolji, i da ne bude nekih izvan nogometnih stvari, da nakon derbija pričamo samo o nogometu, to je najvažnije.”

Nismo mogli zaobići Rajkov komentar o prošloj stresnoj sezoni na Šubićevcu, sada s ovim odmakom od nekoliko mjeseci dojmovi su još uvijek jaki?

“Uh, tih nekoliko mjeseci što smo sve prošli neki ne prođu u čitavoj karijeri što se kaže. I sada nakon nekoliko mjeseci tvrdim da smo igrački, po kvaliteti trebali ostati u ligi. Šibenik je imao dobru momčad, koja se mogla nositi sa svima u HNL-u, a dokaz tome je činjenica da je gotovo kompletna momčad pronašla brzo angažmane u našoj najjačoj ligi. Neki su otišli u inozemstvo.

Tvrdim da bi ostali u ligi da smo imali jaču podršku uprave, imali smo momčad, navijače koji su nam bili velika podrška, rezultatski smo bili kompetitivni, ali nismo imali uvjete koji su potrebni za jedan prvoligaški klub. Toliko se toga događalo negativnog, gotovo da nije bilo dana da se nešto nije dogodilo što bi osvanulo u medijima. S time se bilo teško nositi, ali opet smo bili u igri do predzadnjeg kola.

Uvijek će mi biti žao što nismo uspjeli sačuvati prvoligaški status, a ovo što se dogodilo nakon toga, da je Šibenik završio u 4.rangu to još ne mogu shvatiti. Grad Šibenik to nije zaslužio, klub, navijači, ali eto to se dogodilo. Nikad neću prežaliti da nisam imao tu momčad u nekim normalnijim uvjetima, siguran sam da bi napravili odličan rezultat.”

I Rajkova poruka za kraj.

“Šibenik je sportski grad, ljudi dolje vole nogomet, stalo im je do svog kluba, posebno navijačima, i nadam se da će se pronaći način da se klub podigne na noge i brzo vrati tamo gdje mu je mjesto – u HNL”, kazao nam je na kraju donedavni trener Šibenika, uz želju da pozdravimo sve u Šibeniku, koji će mu usprkos svim tegobama sigurno ostati u srcu.