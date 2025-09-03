Vidović: ‘Moramo poraditi na igri u drugom poluvremenu’

Podijeli :

AP Photo via Guliver Image

Dinamo je dodatno ojačao vezu sa svojim navijačima otvaranjem novog Fan Shopa u City Centeru One East, na istočnom dijelu Zagreba. Otvorenje je izazvalo veliki interes, posebno među najmlađima koji su s nestrpljenjem čekali susret s igračima. Među njima se pred novinarima pojavio Gabriel Vidović, koji je prokomentirao dosadašnji tijek sezone i vlastite nastupe u dresu Dinama.

“Mislim da smo dobro krenuli, igramo jako dobro i uzeli smo dosta bodova. Nažalost, kiks s Varaždinom, opet prvo poluvrijeme dobro, drugo trebamo izanalizirati, ali bit će to sve dobro. Dobro smo krenuli i ja mislim da sad može biti još bolje”, rekao je Vidović.

Komentirao je i problematična druga poluvremena, u kojima je Dinamo nekoliko puta ove sezone izgubio kontrolu igre.

“Pa ne znam, iskreno ne znam. Stvarno dobro krenemo u prvo poluvrijeme, tako da nam treba biti cilj zadržati taj ritam i kontrolu i u drugom poluvremenu. Poradit ćemo na tome i nadam se da će to biti dobro.”

Unatoč činjenici da je momčad gotovo u potpunosti nova, Vidović smatra kako se uigranost sve više vidi na terenu i vjeruje da će s vremenom izgledati još bolje.

“Mislim da smo se dosta dobro uigrali i da će sve biti još bolje s vremenom, stvarno sam sretan i veselim se onome što nosi budućnost.”

Osobne predstave ocjenjuje pozitivno, ali vjeruje da može pružiti još više.

“Iskreno, dobro igram za sada, može još uvijek bolje, trebaju još golovi, asistencije, ali mislim da će to doći s vremenom, radim stvarno jako intenzivno i u potpunosti sam spreman.”

Svjestan je simbolike koju nosi broj 10 na dresu, ali ga dodatni pritisak ne opterećuje.

“To je normalno, to sam znao i kad sam dobio taj broj, ali ja ne gledam na to, gledam ljude u klubu koji mi kažu što trebam bolje raditi ili te stvari. Stvarno sam zahvalan i velika je čast nositi taj broj u velikom klubu. Želim vratiti ukazano povjerenje na terenu.”

Iako nosi “desetku”, njegova primarna uloga na terenu je ipak lijevo krilo, što mu omogućuje dosta prostora za kreaciju.

“Najviše volim igrati desetku, ali moram reći da po lijevom krilu imam dosta slobode i slobodno ulazim unutra, tako da je to malo drugačije nego zadnji put.”

Na kraju je kratko komentirao i ždrijeb skupina Europske lige:

“Zadovoljan sam i mislim da su i svi ostali. Europa će biti zahtjevna, spremni smo, dobre su to momčadi, ali mislim da smo i mi dobri, tako da se uopće ne bojim.”