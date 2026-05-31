VIDEO / Uveo je Staru damu u drugi hrvatski rang pa za SK poručio: Sisak je napravio jedan ‘boom’ u sportu

Damir Milinović čovjek je koji je sisačku Segestu uveo u Prvu NL (drugi razred hrvatskog nogometa). Segesta se nakon 10 godina izbivanja vratila u drugu hrvatsku ligu, a Milinović poručuje kako neće na tome stati i da žele ostaviti još bolji dojam u novoj sezoni. Zahvalio se i gradu Sisku kao i županiji na pomoći, ali i istaknuo da je Sisak napravio veliki iskorak i u drugim sportovima kao što su hokej na ledu i rukomet. Josip Juraj Pajvot razgovarao je s trenerom iz Rijeke, uživajte!