VIDEO / Upoznajte bolje Roberta Mudražiju, novog igrača Dinama od ljeta

Direktor Lokomotive Božidar Šikić potvrdio je kako je pao dogovor s Dinamom te da će od ljeta Robert Mudražija postati novi igrač Plavih.

“Mislim da smo se dogovorili da će Robert Mudražija od ljeta biti igrač Dinama! Još ima nekih detalja, ali držim da ćemo taj transfer brzo realizirati”, rekao je prvi čovjek Lokomotive Božidar Šikić za SN.

A mi smo upravo Mudražiju prije dva tjedna u studiju i u podužem intervjuu pričali smo o njegovoj karijeri, HNL-u, mogućem pozivu među Vatrene i naravno – o Dinamu iz kojeg je otišao u mladim danima.

Jedno od pitanja bilo je i – gdje bi mladi kapetan Dinama sad bio, što je njemu bio san? Je li ovo san ili ima nešto više od toga?

“Pa naravno, sigurno da je njegov san pošto je to mali dečko iz Zagreba, rođen blizu stadiona da kad tad zaigra za Dinamo i za našu reprezentaciju. To su ti neki dječački snovi, a onda danas sutra da igra Ligu prvaka i da ju osvoji. To su ti neki uspjesi koji se ne mogu svi ostvariti, ali eto. Mislim da bi tako gledao taj mali.”

Tom plavokosom san o Dinamu se očito ostvario, a što nam je još rekao našoj Ines Švagelj, pogledajte u intervjuu:

