VIDEO / Tomić za SK: Dinamo je napravio drastičan rez. Vučević je bio prava osoba za Hajduk

Petter Arvidson via Guliver Images

Dinamo je 26. put postao prvak Hrvatske, u igri je i za dvostruku krunu gdje će u finalu Kupa igrati protiv Rijeke. Uvijek se nešto događa i na Poljudu, a sve to prokomentirali smo sa zanimljivim gostom.

U Jutru SK naš Davor Trutin razgovarao je s Goranom Tomićem, čovjekom koji je vodio Šibenik, Lokomotivu, Rijeku i Istru 1961. Zadnji angažman imao je upravo u Puli, a za Sport Klub se prvotno dotaknuo Dinamove titule.

“Da je netko rekao na početku ili sredini sezone da će prvenstvo biti odlučeno ovako, ne bi puno ljudi u to vjerovalo. Dinamo je napravio velike promjene na ljeto i napravio je jedan rez nakon te prošle sezone i na kraju se pokazalo da je sve to bilo ispravno. Nije se bilo lako zahvaliti igračima koji su zadnjih pet, šest godina vodili Dinamo. Napravili su drastičan rez, bilo je potrebno vrijeme, bilo je uspona i padova, na kraju kad se stabilizirala ta ekipa i kad se dalo povjerenje treneru Kovačeviću, možemo reći da je Dinamo najveći pobjednik ove sezone.”

Ključnu stvar ste detektirali – Boban je stao iza svog projekta? Dinamo je jednostavno proigrao, pitanje je bilo samo kada će Dinamova kvaliteta doći do izražaja.

“U neko prijašnje vrijeme bi malo trenera preživjelo takve rezultate, ovo je možda škola i za mnoge klubove. Drago mi je zbog Kovačevića, nije mu bilo lako izgurati te kritike, na kraju je osvojio uvjerljivu titulu, a tu je igra ia za dvostruku krunu.”

Rijeka – DInamo, finale Kupa?

“Rekao bih da je Rijeka ovih sezona bila najtvrđi protivnik Dinamu, pokazala je da ima recepte za igru Dinama. Bit če zanimljivo, ako Rijeka bude konkurentna bez ozljeda, očekujem fantastičnu utakmicu gdje će šanse biti podjednake.”

Što to Dinamo ima, a Hajduk nema? Kako ste vidjeli sezonu Splićana?

“Pitanje za milijun dolara, ha-ha. Rezultatski gledano, sezona ne može biti uspješna za Hajduk. Oprostili su se rano od borbe za Europu, što bi hrvatski klubovi stvarno trebali raditi svake sezone. Nesretno ispadanje u Kupu, oprostili su se od prvenstva. Hajduk svake godine pada pod pritiskom zbog rezultata, uvijek kada su tu Dinamu, zakažu u nekim ključnim trenucima, i svake godine godine im se to događa u drugom dijelu sezone. Pozitivna stvar su mladi igrači koje je Hajduk stavio u izlog, jer ako opet sad dođe do nekih promjena, puno toga neće biti dobro. Vidjeli smo da je došlo do promjena i u stranačkoj strukturiš što isto nije dobro. Žao mi je što je otišao Vučević, mislim da je on bio prava osoba za Hajduk. Trener i ekipa bi trebali nastaviti s ovim načinom rada i igre.”