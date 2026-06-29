VIDEO / Stipić o Livaji i Hajduku: To je za mene bilo očekivano

Podijeli :

Osim hrvatske reprezentacije, nogometni trener Tomislav Stipić dotaknuo se i Marka Livaje. Naime, jučer je odjeknula vijest kako je Livaja potjeran s priprema Hajduka u Sloveniji te se Livaja vratio u Split. Kao razlog navedeno je kršenje klupskog disciplinskog pravilnika i nepoštivanje određenih pravila, čime se na posve neočekivan način završava njegova epizoda u prvoj momčadi Hajduka ,a Stipić je na zanimljiv način to prokomentirao.