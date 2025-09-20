VIDEO / Slaven Bilić za SK: Jedna stvar mi nedostaje da derbi bude spektakl, a Zvone je napravio hrabru stvar

Podijeli :

Uoči najvećeg derbija hrvatskog sporta Sport Klub vam ekskluzivno donosi intervju sa Slavenom Bilićem.

S našim proslavljenim bivšim reprezentativcem i nekadašnjim trenerom Hajduka u Splitu je razgovarao Ivo Cuzzi, još jedan bivši hajdukovac, ujedno i suradnik te stručni sukomentator Sport Kluba.

U jednom od rijetkih medijskih istupa u zadnje vrijeme Slaven Bilić za SK je najavio derbi Hajduka i Dinama u 7. kolu SHNL-a u subotu na Poljudu (17 sati). Podsjetimo, najveći rivali su bodovno poravnati na vrhu s po 13 bodova nakon što su u prošlom kolu izgubili od Gorice odnosno Varaždina.

U kakvoj su formi momčadi pred derbi?

“Situacije su slične. Obje momčadi su dosta promijenjene u odnosu na lani. Ne samo zbog novih trenera, već ima i puno novih igrača, stranaca. Dosta se sredstava potrošilo, pogotovo u Dinamu koji je doduše i zaradio novac. Zvone Boban je napravio jednu jako hrabru stvar. Osjetio je trenutak za rekonstrukciju koja je bila potrebna, ali to ne znači da je Dinamo sada bolji nego lani. Trebat će vremena jer onu kvalitetu koju su izgubili teško je vratiti u jednom prijelaznom roku. Hajduk je promijenio trenera i ljude koji odlučuju u sportskom segmentu. Došli su Vučević i Rakitić, Garcia… Promijenili su momčad. Hajduk je imao neuspjeh jer je opet ispao prerano iz Europe, ali ako uspoređujemo momčadi, one su po meni jako slične.”

Tko ima jači kadar?

“Dinamo ima malo širi kadar koji će mu vjerojatno trebati u Europi. Hajduk je malo tanji, ali njemu više i ne treba širina jer je ispao iz Europe i mora se koncentrirati samo na prvenstvo. Ako imaš utakmicu svakih sedam dana i uz ovoliko prvenstvenih pauza, pa još i prekid prvenstva na zimu, tu ti ne treba velik kadar. Ekipe su li-la.”

Što nedostaje jednima i drugima?

“Krila. Osim Bambe koji ove sezone igra neusporedivo bolje nego lani, tu fali klase. Dinamo i Hajduk su jaki u špici, najviše se očekuje od Livaje, Belje i Kulenovića kad uđe. U sredini terena vidjet ćemo s Bennacerom, koji je nevjerojatna klasa i super je stvar što se pojavio i što će provesti barem godinu dana u HNL-u. Otraga ni jedni ni drugi ne ulijevaju povjerenje. Nekad djeluju čvrsto i dobro, a na sljedećoj utakmici to nije to. U Hajduku mi se sviđa što je nagnut prema naprijed i aktivan, s dosta igrača dolazi u šesnaesterac. Ima ‘match winnere’ koji su u šesnaestercu opasni, poput Livaje i Pukštasa koji ima izvanredan tajming. Hajduk je aktivan kad u sredini djeluje dobro, kao u Osijeku, ali oscilira. Još to nije to. Ipak, Hajduk gledam kao da je čaša napola puna.”

Kako kao trener izvući od igrača maksimum u derbiju?

“Igrači su mladi ljudi s emocijama koji znaju što se od njih očekuje. Nije im lako, ali ne treba ih dodatno motivirati, nego dapače, malo ohladiti da ne izgore. Obje momčadi su u specifičnoj situaciji iako je tek početak sezone i bodovno su poravnati. Ulaze s bodom iz zadnja dva susreta, dakle onaj tko potencijalno izgubi, imat će bod iz tri utakmice. To je na ovim područjima i u ovim klubovima rezultatska kriza. Zato se možda može očekivati opreznija utakmica. Ako tako bude, onda će derbi riješiti neka velika greška ili nečiji bljesak.”

Tko bi mogao biti pojedinac odluke u derbiju, da ponese slavu?

“To svi želimo, ali nogomet je sve gušći i sve je manje prostora. Ako maknemo tranziciju i kontre, ti se prostori nalaze gdje? Na krilima. Igrači tipa Olise, Palmer, Yamal… Utorkom i srijedom gledamo Ligu prvaka, a sigurno nitko ne gleda recimo Slaviju Prag i Bodo Glimt gdje nema takvih igrača. Evo, Bayern. Svi igrači iz Njemačke čekaju da ih Bayern zove pa opet Bayern nema krila u svojoj školi ni u Njemačkoj nego mora uzeti Olisea iz Crystal Palacea i Diaza iz Liverpoola. Teško je to naći, a mi to očekujemo od naših. Nema tako spektakularnih igrača ni u Championshipu, no moramo tome težiti.”

Poruka za kraj…

“Hajduk ima svoj stil, hajdučki, agresivno i bez previše ljepote, na energiju. Takvi smo ljudi. Dinamo više ‘hakla’. Ali, momčadi su mi nekako slične. Jedni i drugi su jaki u napadu i sredini, ali ono što mi nedostaje da bi utakmica bila spektakularna i da bismo se smijali i uživali su driblinzi i krila. Trenutno su i Dinamo i Hajduk tu najtanji, izuzev Bambe.”