VIDEO / Šafarić za SK nakon pobjede karijere: ‘Za nas najteže utakmice tek dolaze’

Nakon remija protiv Dinama i pobjede protiv Hajduka nogometaši Varaždina još jednom su pokazali koliko su bitan čimbenik elitnog razreda našeg nogometa. Nikola Šafarić, nekadašnji nogometaš varaždinskog kluba, a danas trener u ekskluzivnom razgovoru za Sport Klub našem Josipu Juraju Pajvota otkrio je tajnu uspjeha momčadi iz "baroknog" grada.

Pobjedu protiv Hajduka proslavili ste tako da ste uspavali djecu. Kako ste se osjećali?

Pa, lijepo. Naravno nakon jedne takve pobjede je gušt raditi, ali do te pobjede nismo došli slučajno. Sada sam s momčadi gotovo dvije godine, okosnica sastava je tu, bilo je promjena, a s njima sam zadovoljan. Imam jednu vrlo karakternu momčad i doista uživam u poslu. Svi su željni dokazivanja i to je ono što nas sve zajedno pokreće.

Radite dobar posao, a niste eksponirani. Zanimljivo nakon Nenada Bjelice koji je to radio u Osijeku sada vi u Varaždinu obnašate dužnost trenera i sportskog direktora. Kako izgleda vaš radni dan?

Buđenje je rano, djeca idu u školu, a ja na stadion. Nemam radno vrijeme, nema slobodnog dana, kada je termin prijelaznog roka telefon je upaljen 24 sata, nema predaha, jer ta dva-tri mjeseca određuju i kako će izgledati nova sezona.

U hodu ste mijenjali momčad, Nekić, Šego, Mitrovski, glavni igrači da kažemo su otišli. Sada ste napravili promjene, na krilima u vrhu napada?

Na početku mi je bilo jako teško, zbog malih plaća u odnosu na druge klubove. Kako smo radili dobre rezultate tako su i dolazile ponude, a od toga se živi. S vremenom navikneš na te stvari, našli smo dobre zamjene, radili plan otpočetka i to je bila završena priča u prvih godinu dana mog rada kao sportskog direktora. Trener koji prihvaća taj način rada je dobrodošao, to je ispravan put i tako radimo. Došli smo do stabilnosti i ciljano dovodimo igrače na pozicije gdje nam trebaju. Atmosfera u klubu i gradu je savršena, dečki brzo dođu do svoje najbolje razine jer se dobro osjećaju.

Koliki je budžet kluba? Plaće?

Sad se promijenilo zbog infrastrukture, odlučili smo dosta ulagati i vidi se velika promjena na stadionu. Veselimo se da dolazi reprezentacija, želimo sve pripremiti kako treba i da se požele vratiti. Plaće su oko 5 tisuća eura, plus/minus s bonusima. Stimulacija kroz igrače je uvijek dobra, više se trude kad dobivaju bonuse. Ne mogu sto posto reći, ali mislim da svaki klub ima najboljeg igrača dvostruko više plaćenog nego mi. Mislim da smo primamljivi stranim investitorima.

Prošlo kolo, jedna od većih pobjeda kluba. Furiozan start, dva gola Hajduku i mirno to iskontrolirali i priveli kraju. Kako vidite utakmicu i jel Vas iznenadila postaja Garcije?

Način igre je bio sličan kakav smo pripremali, Šego je više ulazio, Melnjak se više dizao pa smo ga trebali više paziti. Dobro smo to kontrolirali, brzo zabili ta dva gola. Svi su bili euforični nakon 2:0, ja sam pogledao semafor i mislio si kako je još dugo do kraja. Imali smo još dobrih izlazaka i šansi u drugom poluvremenu, mislim da je obrana i cijeli vezni red odgovorio kako je trebalo. Bilo je većih ekipa koje s ranim vodstvom nisu uspjele pobijediti, znači mi da dečki vjeruju u sebe i da smo riješili utakmicu. Psihološki faktor je bio jako bitan.

Smatrate li ovo jednom od najvećih pobjeda zasad?

Možda i da, jer Hajduk izgleda najbolje dosad. Više nije sve na Livaji, imaju više igrača u boljoj formi, raznovrsni su, jako me zanima derbi između dvije ekipe koje su vrlo kvalitetne.

Što se tiče Livaje, morate imati neku tajnu. Protiv Varaždina ga praktički uvijek nema nigdje.

Pa Livaja je vanserijski igrač, ali je specifičan, igra na mišiće i treba mu dati više prostora, ne može protrčati i proći jedan na jedan. Ako imaš preveliki respekt prema njemu, on će to iskoristiti i nadmudriti, doći do dvije-tri situacije gdje će kazniti. Livaju se mora kolektivno braniti, jedan na jedan ga je teško čuvati. Bilo je situacija gdje je vrhunski primio loptu, ali dečki su ga kolektivno uspjeli čuvati.

U Varaždinu ste četiri utakmice zaredom svladali Hajduk. Jel vam draže ‘srušiti’ Dinamo ili Hajduk?

Te se utakmice drugačije gledaju i htio bih svaku pobijediti, ali nije mi ni protiv jedne momčadi draže. Svaku dajemo sve od sebe da ih probamo dobiti, Dinamo nam se izvukao u zadnjim minutama, zasluženo jer su dobro igrali i stvarali pritisak, ali svaka pobjeda protiv te dvije momčadi puno vrijedi.

Kako vidite nadolazeći derbi na Poljudu?

Činjenica je da utakmice Dinama i Hajduka nisu nikad riješile naslov prvaka.

Znači na “malim” utakmicama se osvajaju naslovi?

Pa to se prošle godine dogodilo. Prošle godine je Dinamo bio u problemu. Hajduk je izdominirao kroz tri utakmice i onda Dinamo u posljednjem derbiju pobijedi u Splitu, vrati se u život pa pobijedi i Rijeku i onda ne pobijedi Lokomotivu doma, a to su svi očekivali da će to bit lagana utakmica. Dinamo ne pobijedi.

S druge strane, Hajduk ne pobijedi Istru i za taj bod ili dva ne osvoji naslov. Ne treba trošiti snagu ili energiju. To je više momentum. Naravno, ekipa koja pobijedi će imati više samopouzdanja i motiva za dalje i lakše će biti trenerima raditi. Ako previše snage i energije izgubiš na taj derbi, a zanemariš ostale utakmice, onda si u većim problemima. Dinamu sada slijedi europske utakmice. To će biti jako bitno i širina kadra koju oni imaju. Vidjet ćemo, prerano je. Tko u jeseni sezone priča o naslovu prvaka?

Spominjali ste svoje utakmice, treba biti jednako dobar i protiv ‘malih ekipa’. Slijede Lokomotiva i Vukovar.

Za nas najteže utakmice tek slijede, odmah sam u svlačionici čestitao dečkima, ali i rekao da ćemo tek sad vidjeti koliko vrijedimo. Imamo cilj, dat ćemo sve od sebe da ga ostvarimo.

Koji su ciljevi sezone? Rijeka i Osijek su u prijelaznom razdoblju, hvatate li treće mjesto?

Rijeka i Osijek će se dizati sigurno, bili su u krizi rezultata, ali ne igre. Rijeka posebno ima kvalitetu, pitanje je samo koliko će im trebati vremena. Mi smo prošle godine u par navrata mogli napraviti iskorak, nismo nijednu uspjeli pobijediti i ustabiliti se na četvrtom mjestu. Dobili smo Slaven Belupo bez pola momčadi, vratili samopouzdanje i počeli rast. Imali smo 3% šanse završiti u Europi, opustili smo se i na kraju sezone kod kuće protiv Lokomotive i Osijeka pobijedili. Sazrijeli smo tada, zanima me kako ćemo ove godine izgledati jer sad već dolaze neke utakmice koje mogu činiti razliku.

Praktički ste lokalni rivali sa Slaven Belupom.

Jednom sam osjetio da taj rivalitet ide u krivom smjeru, rekao sam si da je dosta toga. Drago mi je pobijediti, ali i ta utakmica nosi isto bodova a kao druge. Poštujemo se, imam puno suigrača i prijatelja u stožeru, tenzije su se smanjile.

Pitao bih vas što se tiče momčadi. Varaždin jako rijetko promaši, ‘skauting’ je uvijek dobar. Nije to više slučajno.

Nije bilo lako na početku, prvo treba upoznati ligu i protivnike, pa procijeniti gdje uopće tražiti igrače. Bili smo jako limitirani. Komuniciramo s drugim klubovima, ima puno mladih igrača koji ne dobivaju šansu u većim klubovima pa su nam oni bili poželjni, digli su nam kvalitetu. Kasnije su nakon posudbi postali naši igrači jer su bili zadovoljni, kad smo zaredali s dobrim rezultatima smo postali mamac. Prijelazni rok je gotov, i dalje nam se javljaju menadžeri i nude dobre igrače, ali trenutno smo popunjeni i bolje je da ti igrači idu drugdje. Ne želimo gušiti s previše igrača na istim pozicijama, možda bismo nekome zakočili razvoj. Nudi se puno igrača, znamo što želimo i tako ih i biramo.

Mislim da imamo veću širinu nego prošle godine, falio nam je učinak napadača koji su zabili samo dva gola i završili smo četvrti. Dosta su se trošili u obrani, sad smo se popunili ofenzivcima. Mamut nije igrao, došao je na razgovor i nakon dvije-tri minute sam shvatio da je to to. Nije propustio trening otkad je došao, veliki radnik. Dabro se trudi i dobro radi, Antunović je dobio šansu, njegov stil u juniorima se mora promijeniti za seniore, stoperi su jači i iskusniji. Ogroman je potencijal, ali mora biti strpljiv i raditi, talent u seniorima ne igra ulogu.

Legenda ste kluba i kao igrač, kako gledate na to sad kao trener/sportski direktor? Gledate li dalje od Varaždina, inozemstvo?

Rekao sam i prije da se klub može zvati kako god, došao sam na ovaj stadion 1997. i svoje ime sam stekao u ovim prostorijama. Velika me emocija veže uz ovaj klub. Spašavali smo klub ovdje 2016., bilo je teških vremena kad nismo po deset mjeseci dobivali plaću, ali imao sam obavezu prema klubu i gradu da je klub trebalo vratiti u prvu ligu. Devet godina mi je trebalo za stabilizaciju.

Kao igrač sam se predugo zadržao u Varaždinu, trebao sam napraviti veću karijeru. Drugačija su vremena bila, tržište je bilo manje i kasnije se išlo van. To je sve meni jedno životno iskustvo, što nisam uspio kao igrač nadam se da ću kao trener. Zadovoljan sam trenutno ovdje i zahvalan što vodim seniore, nadam se da su i oni zadovoljni.