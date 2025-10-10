VIDEO / Rožman za SK otkrio što to nedostaje Osijeku i poručio: ‘Modrića im dajem za primjer’

Podijeli :

Trener Osijeka Simon Rožman za Sport Klub je komentirao mentalitet današnjih nogometaša, stanje u Osijeku, HNL-u, a dotaknuo se i Luke Modrića.

Rekli ste na ovom panelu da više igrači u ovo vrijeme ne vole igrati nogomet, već vole benefite koji dolaze uz njih. Što poručujete tim?

Svi mi treneri volimo igrače koji nas slijede, koji su ‘coachable’, koji su sami po sebi motivirani za rad. Općenito kroz svu svoju karijeru, preko tih 20 godina, vidim da je sve manje i manje igrača koji vole nogomet, da ga igraju zbog igre, sreće, zbog veselja. Jednostavno je vanjski pritisak, odnosno vanjski benefit i kako god to okrenemo postao puno veći. To je postao samo biznis i ako tu nema emocija, onda ja mislim da se igrači sami ne razvijaju u smjeru u kojem bi htjeli. Pogotovo ako ekipa ne ide u smjeru u kojem bi treneri željeli, a normalno onda izostane i rezultat.

Je li problem ta emocija i kod vaših igrača sada u Osijeku? Prošlo je devet kola, ima vremena do kraja, ali rezultati nisu sjajni.

Sigurno dolazi do frustracije kad nema rezultata. Kako god, mislim da smo počeli s puno entuzijazma, puno energije, čak i odigrali jako dobre utakmice, ali jednostavno uvijek ti nešto fali. Ne bih želio da igrači padnu u neku melankoliju i da sve uzimaju zdravo za gotovo, nego iz njih želim izvući još više i još više snage, još više emocije. Mislim da nam samo taj neki mali okidač treba da bi postigli bolje rezultate.

Pričali ste na panelu o kreativnosti igrača. Imate li vi tu kreativnost u svojoj momčadi?

Pa imamo, definitivno imamo. Samo je sada jako bitno iz te kreativnosti izvući učinak. Ja sam u svakoj ekipi imao puno dobrih kreativaca, dajemo ih u neki sustav gdje se svi najbolje osjećaju, a oni na onoj poziciji gdje jesu moraju dati učinkovitost. Ta učinkovitost ovisi od profila igrača, tako da to, po meni, nama u danom momentu najviše fali i ako bi se to ispravilo, ja mislim da možemo ići prema gore.

Evo sada ste već pola godine u Osijeku, kako vidite momčad u odnosu na to kad ste ju tek preuzeli? Jeste li napredovali? Tablica to ne pokazuje, ali kako vi to vidite kao trener?

Pa mislim da smo puno toga ispravili. Najveći problem je to što je samo rezultat mjerilo našeg rada, ali mislim da smo unutar samog sistema puno toga promijenili. Sastavili smo jedan jako dobar model, ali taj model u danom momentu nije dao rezultat. Sigurno ćemo se u danom momentu trebati prilagoditi da bi ovu rezultatsku krivulju okrenuli prema gore. Apsolutno nisu bili problem ni odnosi, ni radna etika, ni ništa. Jednostavno nešto nam fali – znamo mi i igrači sami znaju što to je. I kao što sam rekao, s malo više emocije, s malo više inata i svega što dolazi dubinski iz srca, vjerujem da se to može okrenuti.

Što to nedostaje?

Pa kažem, nedostaje te energije, te ljubavi, tog inata, nego ne samo da mi odrađujemo posao, nego da je to nešto više, da je to neka svrha. Ono zašto su se odlučili za nogomet, je ta igra i da nismo pod nekim konstantnim pritiskom koji u biti ne postoji. Htio bih to maknuti s njihovih leđa, cijeli mentalni sklop promijeniti da ne razmišljamo o budućnosti nego o sadašnjosti, mislim da je to jako bitna stvar.

Radili ste u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, vratili ste se ponovno u hrvatski nogomet.

Kako vidite taj sad hrvatski nogomet u tu našu ligu danas? Svi kažu da je kompetitivnija, mislite li da je i kvalitetnija?

Kvaliteta se uvijek mjeri na kraju sezone, s europskim natjecanjima, gdje se mi tu možemo natjecati s drugim ekipama i s izlaznim transferima. Mislim da sam vam sve rekao što se toga tiče, jer tu je onda mjerilo. Unutar klubova je jako kompetitivno, ali na kraju sezone su to dva mjerila.

Da se osvrnemo i na HNL, kako vidite tu borbu za vrh?

Mislim da je Dinamo najviše uložio svoj kadar, budžet i sve što pripada k tome. Mislim da tu nemaju puno konkurencije, Hajduk je uvijek tu, a svi mi ostali mislim da smo jako blizu. Nijedna ekipa ne može ići na utakmicu sa stavom ‘lako ćemo’, nego se sve igra za gol razliku. Mislim da će biti velika bitka za treće mjesto i niže, ali kažem, ovi koji su najviše uložili vjerojatno su u najvećoj prednosti.

Kako vidite taj remont u Dinamu, bi li se Osijek usudio napraviti tako nešto?

Dobro, gledajte, za to treba novca, morate znati da bi svi koji sjede tamo na klupi bili u prvoj momčadi u svim klubovima. Nije to lagano ni voditi, ali osnovna kvaliteta je prisutna. Super je za HNL da rade dobar posao u Europi, a na nama je da dignemo igrače da bismo na kraju sezone bili kompetitivniji u Europi.

Trenirali ste Rijeku, što kažete na njih ove sezone? Aktualni prvak Hrvatske, ali nisu baš u nekoj formi. Što se dogodilo njima?

Ne znam, teško je meni sad suditi. Oni koji su tamo, znaju svoj posao, mislim da su preiskusni da bih si ja si dozvolio njih ocjenjivati. Normalno je da dođe do nekog pada, sigurno se nije očekivao baš ovakav pad, ali neću ocjenjivati njihov rad.

Kako vidite Hajduk ove sezone?

Hajduk uvijek pretendira za naslov, ima vojsku navijača koji su jedan pozitivan ‘push’. Novi trener želi dati neki novu smjer. Na kraju, kao i sve nas, će ga suditi po tome kakav će biti rezultat na kraju.

Pričalo se na panelu i da je Luka Modrić najkreativniji igrač. Mislite li i vi tako i dajete li ga svojim igračima za primjer?

Slažem se, Luka ima 40 godina, ali je gledajući prošlost kroz cijelu karijeru pokazao da je primjer profesionalca koji stvarno voli nogomet, daje emociju i cijelog sebe unutra. Vjerojatno i danas želi učiti da bi bilo sve bolje i bolje, tako da ja mislim da je to jedinstven primjer koji i ja u klubu osobno dajem u svim situacijama.

Bilo da govorimo o tehnici, taktici, pristupu, profesionalizmu, čemu god. Tako da ja mislim da se moramo vratiti, ne samo mi kao nogometni klub, nego općenito nogomet, da idemo u prirodu. Balkan je uvijek imao puno talenata i to je prirodno izgrađeno, trebamo maknuti benefite i vratiti se najbitnijem – igri.