VIDEO / Rijeka predstavila nove dresove za iduću sezonu

Aktualni hrvatski prvak Rijeka predstavila je nove dresove za iduću sezonu.

Nove dresove ponovno potpisuje hrvatski dizajner Juraj Zigman.

“Novi dres. Rođen iz bure. Nošen ponosom. Juraj Zigman + HNK Rijeka = četvrti dres, ali prvi koji nosi priču dvostruke krune. Križ ostaje, jer Rijeka ne zaboravlja tko je. Kad igraš pred svojima. Kad šutiš i uzmeš sve”, napisali su iz Rijeke u opisu objave dresova.

“Ove godine imao sam čast ponovno surađivati s HNK Rijeka i dizajnirati četvrti dres u nizu, upravo u sezoni koja će ostati upisana zlatnim slovima u povijest kluba. Kada Rijeka osvoji prvenstvo i Kup, ne dizajniraš “samo” dres. Radiš statement komad. Radiš komad koji kaže: “Mi smo tu. I ne idemo nikud.” Dres koji će biti lišen svih sitnih detalja, dres koji je jednostavan i upečatljiv”, poručio je Zigman pa dodao:

“I da, križ je opet tu. Jer iskreno križ je postao dio identiteta kluba da bi bilo čudno da ga nema. I navijači i klub su ga prigrlili kao nešto što se ne dira ali se svake godine iznova interpretira. Ove sezone sam ga zamislio kao da ga je netko povukao kistom, punim emocija, usred bure, dok val udara grote. Malo apstraktan, malo buntovan, baš kako volimo.”

“Bijeli s plavim križem. On je domaći, čisti, sve u skladu s morem, klubom i gradom. Crni za gostovanja, za one tihe trenutke kad znaš da dolaziš po bodove. I to u stilu. Ovo mi je već četvrti dres za HNK Rijeka, i svaki put si mislim kako sad napravit nešto novo, a da opet izgleda “točno tako kako treba”? Odgovor je uvijek isti – slušaj osjećaj. I pusti križ da te vodi”, zaključio je hrvatski dizajner.