VIDEO / Procurila snimka tučnjave Bad Blue Boysa i Torcide na aerodromu

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX / Natasa Kupljenik SPP via Guliver Images

Novi sukob dogodio se između pripadnika dviju najvećih hrvatskih navijačkih skupina. Bad Blue Boysi u petak su, prema zasad dostupnim informacijama, dočekali navijače Hajduka koji su se vraćali s gostovanja u Litvi, gdje su Splićani svladali Žalgiris 5:2.

Prema navodima koji kruže društvenim mrežama, Dinamovi navijači organizirali su doček na jednom parkiralištu, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba u kojem je sudjelovalo pedesetak osoba.

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka incidenta, no zasad nema službenih informacija o tome ima li ozlijeđenih, je li policija intervenirala i je li snimka nastala baš u petak ili u neko drugo doba.

Više detalja o okolnostima sukoba trebalo bi biti poznato nakon eventualnog policijskog izvješća.