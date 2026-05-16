VIDEO / Pogledajte ludnicu u svlačionici Varaždina nakon što su izborili Europu

Podijeli :

Instagram/Screenshot

U dvoboju pretposljednjeg 35. kola HNL-a nogometaši Varaždina su na osječkom Gradskom vrtu s 2:0 pobijedili Vukovar 1991 koji je time i matematički ispao iz elitnog razreda.

Prvi gol postigao je David Puclin u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena, dok je potvrda gostujuće pobjede uslijedila u 93. minuti kada je Stipe Jurić zabio za 2:0.

Time je Varaždin osigurao novi izlazak na europsku scenu tijekom ljeta, kada će igrati u kvalifikacijama Konferencijske lige.

Trenutačno trećeplasirana momčad HNL-a sve je proslavila pjesmom i plesom u svlačionici.

“Neka pjesma sada ori, Varaždin gori”, poručili su na Instagramu.