VIDEO / Lončarević za SK: ‘Nejasno mi je da se kapetan Dinama onako ponaša’

U subotu je odigran derbi Dinama i Rijeke na Maksimiru koji je pripao Modrima. No, unatoč pobjedi igra Dinama nije bila na najboljem nivou. Tog stava je i proslavljeni hrvatski trener Ilija Lončarević koji nam je stigao u goste u emisiji Jutro SK. U nešto više od 13 minuta razgovora dotaknuo se brojnih tema i problema koje je uočio u Dinamovoj momčadi. Pričao je i o Dinamovom kapetanu Josipu Mišiću koji je zbog svog ponašanja na utakmici bio pod povećalom javnosti.

“Josip je preiskusan igrač da bi pao u zamku nervoze ili stanja momčadi pred kraj utakmice. Taj potez prema protivničkom licu stavio ga je na ciljnik sudca da mu pokaže crveni karton jer mu je to mogao dati i nitko mu to ne bi mogao zamjeriti. Treba pitati Mišića, ne mene. To je malo previše nervoze, a to je razumljivo za mlađe igrače, a ne za iskusne igrače. Nejasno mi je. To je možda zbog krize u momčadi.”

