VIDEO / Kozniku za SK: Hajduk to treba održati, Bobanu svaka čast za ovo s Kovačevićem

Našem Vladi Radičeviću u goste je stigao bivši hrvatski reprezentativac Ardian Kozniku, koji je između ostalog pričao i o odnosima snaga triju najvećih klubova u domaćem prvenstvu: Hajduku, Dinamu i Rijeci. Kozniku je početkom devedesetih godina igrao četiri godine za Hajduk, te dvije za Dinamo. Osvrnuo se na situaciju u Splitu koja je zasad zadovoljavajuća, ali i u Zagrebu gdje je pričao o Zvonimiru Bobanu i Mariju Kovačeviću te je imao ponešto reći i o igračima koji zasad ne dobivaju nešto previše prilika u Maksimiru.