VIDEO / Kovačević se slomio pred kamerama Sport Kluba: ‘Sve smo zajedno prolazili’

Trener Slaven Belupa Mario Kovačević pred kamerama Sport Kluba otkrio je sve o bolesti s karcinomom pluća za koji je saznao prije nešto više od godinu i pol dana.

Kovačevića je slomilo pitanje naše novinarke Ines Švagelj – tko mu je bio najveća podrška u trenucima bolesti?

“Obitelj prije svega. Tu moram spomenuti suprugu koja me vozila na sve te pretrage… Pa smo sve to nekako zajedno prolazili… I djeca. Nisam htio, ali izašlo je u javnost pa je i sve druge to potreslo. Moji su roditelji živi i znate kako je roditeljima. Ali, sve je dobro. Supruga i djeca su mi tu bili najveća podrška i ja im se ovim putem još jednom zahvaljujem.”

Otkrio je i kako sada gleda na život i nogomet nakon toga što je prošao, cijenite li ga više i stresira li se manje.

“Pa malo sam pametniji, iako meni taj nogomet… Takav sam, ja općenito volim život, prošao sam i taj rat i nisam se nikad pitao zašto meni. Život volim i tako je. Svjestan sam da je život prolazan, svjestan sam da je nogomet na neki način zabava. Ali želim pomoći svojoj momčadi. Na neke stvari mi treneri ne možemo utjecati. Malo sam pametniji što se tiče tog stresa, budem mirniji, bolje sam možda i pripremam za te utakmice. Pripremim momčad za utakmicu najbolje što mogu, ali ne možemo mi treneri na sve utjecati. Tako da, malo pametniji jesam što se tiče toga.”

Priznao nam je i kako se osjeća.

“Pa jako dobro. Svaka tri mjeseca odem na te kontrole, bio sam i sada prije dva tjedna, nalaz mi je bio najbolji dosad. Rekao sam i svojim igračima da su oni najzaslužniji za to kroz te sve uspjehe jer se manje stresiram. Šalu na stranu, pametniji sam, svjesniji sam toga, radim puno na sebi i van nogometa. Puno uživam u obitelji, krećem se u prirodi. Pokušavam što više izbjegavati te stresne situacije van terena i zasad mi dobro ide.”

