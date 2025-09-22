VIDEO / Karačić o derbiju na Poljudu: ‘Lakše je promijeniti sastav plutonija nego mentalitet Hajduka’

Podijeli :

Naš autor i voditelj Krešimir Karačić gostovao je u našoj emisiji Jutro SK kod Josipa Juraja Pajvota, a pričali su o sjajnom vikendu za hrvatske nogometaše u inozemstvu, dotakli su se naravno i najvećeg hrvatskog derbija na Poljudu u kojem je Dinamo slavio 2:0 protiv Hajduka. Poslušajte i pogledajte!

