VIDEO / Jeličić za SK: Perković je jednim potezom iznenadio Rijeku i dobio utakmicu

U emisiji Jutro SK naš Josip Juraj Pajvot ugostio je hrvatskog trenera Dinka Jeličića s kojim je prokomentirao zbivanja u HNL-u.

Prokomentirali su susret Dinama i Rijeke u kojem je Dinamo slavio 1:0.

“Zadovoljan sam jer sam pogotovo prvo poluvrijeme vidio jedan Dinamo na tragu onog kakvog smo ga navikli gledati sve ove godine. Dobrim ulaskom u utakmicu, jednom dominacijom, gdje su se stvorile dvije-tri jako dobre situacije. Jedan lijep gol iz dobre akcije. To je ono što je za navijače Dinama bilo posebno bitno, na kraju se taj rezultat održao. Ono što se pokazao kao problemčić, pogotovo u kontekstu odigrane utakmice protiv Gorice gdje je to energetski bilo na nižem levelu, malo slabije odigrana utakmica, u drugom se poluvremenu isto osjetio mali energetski pad. I upravo s tom fenomenalnom reakcijom Nevistića, možda i ključnom za neki dugoročni cilj, Dinamo je zadržao na bod od Rijeke i Hajduka i ovo će sad biti jako zanimljivo do kraja. Mislim da ako smo sve one silne godine prije htjeli da imamo tu neizvjesnost do samog kraja, sad je imamo, gore, dolje i u sredini i to je nešto što mene osobno s aspekta navijača jako veseli”, rekao je Jeličić.

“Za mene je samo iznenađenje bilo da su promijenjena dva centralna braniča u odnosu na utakmicu protiv Gorice. Theophilea kad god da staviš od njega znaš što ćeš dobiti. I on je znao kiksati ponekad, ali ti znaš da on uvijek svoje odradi. Mislim da Dinamo ima taj benefit što si to može dozvoliti. Stavio si Torrentea, on meni jako dobro igra otkad je dobio priliku. Zgrabio je tu priliku i morao bih dobro razmisliti gdje je on nešto jako kiksao, za razliku od Mmaeea. Ovaj mi se jako sviđa. Po meni je s druge strane jako veliko taktičko iznenađenje bilo da je Pjaca na desnoj strani, očigledno je trener Perković procijenio da će dobiti više s te strane što je na kraju ispalo odlično. I Stojković je tamo radio dosta problema na onoj strani. Trener Đalović je išao na svoju provjerenu momčad. Meni osobno, ja imam ogroman respekt prema Čopu, mislim da u Hrvatskoj nemamo toliko klasičnih napadača, a on je baš onako jedan iskusni, rasni napadač koji će ti uvijek nešto donijeti i koji je konstantna opasnost da ništa ne radi, ima nevjerojatnu inteligenciju i u 16 je jako opasan i takvi igrači uvijek stvaraju problem protivničkoj momčadi jer moraju voditi računa da ga ne ostavljaju ni sekundu samog”, rekao je Jeličić.

Cijeli razgovor pogledajte u videu iznad.