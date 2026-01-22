VIDEO / Jagušić se oglasio: ‘Nisam u Bragi, Bremenu i Ateni nego…’

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Talentirani veznjak javio se navijačima Slaven Belupa.

Adriano Jagušić jednim je videom demantirao sve medijske napise da odlazi iz Koprivnice. Prije tri dana najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano pisao je da je Jagušić nadomak transfera u klub iz Bundeslige, Werder Bremen.

Pisalo se da bi taj posao trebao biti vrijedan šest milijuna eura uz bonuse te bi bio povijesni transfer Slaven Belupa. Pisalo se i o transferu u portugalskom Bragu, kao i u grčki Panathinaikos.

Ovog četvrtka Jagušić se videom obratio navijačima Slaven Belupa i poručio:

“Pozdrav svima, nisam u Bragi, Bremenu i Ateni već u busu za Rijeku, idemo po pobjedu.”

Belupo u subotu gostuje kod Rijeke na Rujevici u sklopu 19. kola HNL-a (17.15 sati). Belupo je trenutno peta momčad lige s 26 bodova.